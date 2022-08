Unbekannte brechen in Werkstattgebäude ein

Unbekannte sind in ein Werkstattgebäude auf der Albert-Schweitzer-Straße eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, sollen die Täter dafür eine Tür aufgehebelt und in das Gebäudeinnere gelangt sein, dass sie daraufhin durchsuchten. Dabei verursachten sie einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Einbruch zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 19.30 Uhr, ereignet hat. Die Polizei Tuttlingen ermittelt nun gegen die Unbekannten, um Hinweise bittet sie unter der Telefonnummer 07461 / 9410.