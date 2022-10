Unbekannte Täter haben am Freitagabend, gegen 19 Uhr, in Tuttlingen-Nendingen eine Sachbeschädigung auf der Bräunisbergstraße begangen. Die Unbekannten beschädigten mit einem Metallbolzen ein Fenster des Musikvereins und verursachten einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter der Rufnummer 07461 / 941-0 entgegen.