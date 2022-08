Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, einen schwarzen Audi A7 in der Waaghausstraße in Tuttlingen mutwillig beschädigt. Der Täter nahm ein mobiles Verkehrsschild aus der Verankerung und beschädigte damit den Wagen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 / 941-0 entgegen.