Nach Zeugenaussagen sind am Weihnachtstag, vermutlich kurz nach 23 Uhr, an der Überdachung zum Pausenhof der an Ludwig-Uhland-Realschule zwei Lautsprecher im Wert von circa 500 Euro heruntergerissen und beschädigt worden. Außerdem war der Pausenhof laut Polizei stark vermüllt. Täterhinweise bitte an die Polizei Tuttlingen, Telefon 07461 / 94 10.