Unangenehme Aufgaben für SC 04 und Trossingen

Für die Fußball-Bezirksliga Schwarzwald beginnt am Sonntag die Saison 2018/19. Mit sieben Paarungen geht es los, darunter sind einige Top-Spiele. So erwartet Landesliga-Absteiger SV Seedorf gleich zum ersten Kräftemessen den SV Gosheim. In Schramberg kommt es zum Duell der beiden SpVgg-Kicker aus Schramberg und Trossingen. In Bubsheim treffen die beiden Aufsteiger SV Bubsheim und SV Winzeln aufeinander, die SG Deißlingen/Lauffen ist spielfrei. Alle Spiele beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

SV Seedorf – SV Gosheim. Für beide Teams wird am Sonntag ein neues Kapitel Vereinsgeschichte aufgeschlagen. Der SV Seedorf ist nach einem Spieljahr in der Landesliga wieder in die Bezirksliga zurückgekehrt und wird sich wieder zurechtfinden müssen. Und beim SV Gosheim hat es personell einen Umbruch gegeben. Als Trainer fungiert nun der ehemalige türkische Profi Adem Sari, der auch für den FC 08 Villingen und SC Pfullendorf gespielt hat. Man darf gespannt sein, wer den ersten Dreier einspielt.

SV Villingendorf – SpVgg Bochingen. Beide Vereine kennen sich gut. Der SV Villingendorf hat zum Abschluss der vergangenen Saison in Bochingen einen 2:1-Sieg einfahren können und den will man zum Auftakt in die neue Saison wiederholen.

SC Wellendingen – SG VfB Bösingen II/SV Beffendorf I. Die Gastgeber haben in der vergangenen Saison eine starke Rolle in der Bezirksliga Schwarzwald gespielt. Mit dem SCW ist auch heuer wieder zu rechnen. Allerdings kommt mit der Spielgemeinschaft aus Bösingen und Beffendorf kein „Kanonenfutter“.

SG Böhringen/Dietingen – SC 04 Tuttlingen. Alle Mannschaften wollen das Auftaktspiel positiv gestalten. Das gilt auch für diese beiden Teams. Der SC 04 hat im letzten Testspiel daheim gepatzt. Jetzt kann es am Sonntag in Dietingen nur besser werden. Die Tuttlinger starten zum dritten Mal hintereinander gegen die SG Böhringen/Dietingen in eine Bezirksliga-Saison.

SpVgg Schramberg – SpVgg Trossingen. Die Harmonikastädter haben sich für die neue Saison viel vorgenommen. In Schramberg heißt es für die Trossinger bereits, dies beim Namensvetter zu beweisen.

BSV 07 Schwenningen – SV Zimmern II. Beide Mannschaften haben zum Schluss der vergangenen Saison noch Sorgen um den Klassenerhalt haben müssen. Soweit soll es diesmal nicht kommen. Die Zimmerner Reserve ist sicherlich in Schwenningen für eine Punkteteilung gut.

SV Bubsheim – SV Winzeln. Das Duell der beiden Aufsteiger ist für beide Teams wichtig. Die Bubsheimer wollen den Heimvorteil nutzen und die ersten drei Zähler einfahren.