„Una notte italiana“ bringt Italo Pop und Rock

In der Stadthalle Tuttlingen geht zum Start ins Jahr 2020 musikalisch die Sonne auf: Am Samstag, 18. Januar, um 20 Uhr wartet mit der Italopop Musicalkomödie „Azzurro“ eine „Notte Italiana“, eine italienische Nacht. Auf der musikalischen Reise durch Italien sind zahlreiche Klassiker wie Carusos „Ti voglio bene“ und Titel wie „Azzurro“, „Adesso tu“, „Senza una donna“ oder „Gloria“ zu hören.

Es sind Melodien, die buchstäblich jeder kennt. Die deutsch-italienische Band I Dolci Signori präsentiert eine fast dreistündige Liveshow. Bei der Show nehmen die Musiker und Schauspieler ihre Zuschauer mit auf eine Reise durch Italien. Und worum geht es? Gloria, die nach Amerika ausgewanderte Jugendliebe von Rocky, soll nach dem Willen ihres Onkels einen Americano heiraten. Rocky, der das verhindern will, fehlt das Geld für die Reise. Da erinnert sich der Nonno an die Zeit, als man im Bergbau ein Vermögen im fernen Deutschland machen konnte.

Rocky startet seine Vespa und los geht’s. Nach vielen Abenteuern landet er mit seinem Kumpel Gianni und der deutschen Touristin Frauke in Gelsenkirchen. Aber mit Steinkohle ist hier schon lange kein Geld mehr zu verdienen. Frustriert sitzt Rocky wieder zu Hause in Süditalien, als plötzlich der Geldbote vor der Tür steht – jetzt könnte Rocky nach Amerika fahren, aber vielleicht will er das gar nicht mehr.

Die „Signori“ Rocky Verardo (Gesang), Gianni Carrera (Gesang, Gitarre), Michael Thomas (Schlagzeug), Richie Necker (Gitarre, Mandoline), Uli Zrenner-Wolkenstein (Bass) und Bernd Meyer (Piano, Akkordeon) bekommen auf der Bühne Verstärkung durch die zwei Schauspieler Alisca Baumann und Johann Anzenberger, die mit Gesang, Geige und Klarinette integriert werden.

In den Spielszenen werden viele Klischees über „die Deutschen“ und „die Italiener“ amüsant auf die Schippe genommen.