Umstieg auf Notfallfahrpläne: Ringzüge fallen aus

Ab Freitag, 28. Januar, tritt bei den Ringzügen und beim Seehäsle die erste Stufe der reduzierten Corona-Notfallfahrpläne in Kraft, Züge fallen aus. Grund sind zunehmende Personalausfälle aufgrund von pandemiebedingten Krankmeldungen und Quarantäneregelungen, meldet der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn.

Konkret ergeben sich bis auf Weiteres folgende Regelungen:

Ringzug: Trossinger Eisenbahn und Aitrachtal: Der Ringzugverkehr zwischen Trossingen Bahnhof und Trossingen Stadt wird eingestellt und durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Zu beachten ist, dass morgens von Trossingen Bahnhof die RB42 Richtung Rottweil (normale Abfahrtszeit: 7.16 Uhr) erst 24 Minuten später abfährt. Aufgrund der längeren Fahrzeiten der Busse können in Trossingen Stadt nicht alle gewohnten Anschlüsse hergestellt werden. Bei den Ringzügen im Aitrachtal verkehren weiterhin montags bis freitags alle Züge bis 11 Uhr im Schienenersatzverkehr.

Änderungen schlagen erst Mitte nächster Woche durch

Aufgrund der Kurzfristigkeit wird der Schienenersatzverkehr erst Mitte nächster Woche detailliert in den digitalen Fahrplan-Auskunftsmedien angezeigt. In den Ersatzbussen können keine Fahrscheine verkauft und es können keine Fahrräder befördert werden.

Seehäsle: Radolfzell – Stockach: Von Freitag an verkehren die Züge des Seehäsle zwischen Radolfzell und Stockach nach einem reduzierten Fahrplan. Vormittags und nachmittags entsteht dabei montags bis freitags jeweils eine Lücke im Fahrplan. Für die im reduzierten Fahrplan nicht aufgeführten Züge wird kein Schienenersatzverkehr angeboten, da die Reisenden mit nachfolgenden Zügen in der Regel schneller ans Ziel kommen. Infos auch am Bahnsteig und im Internet. Telefonische Auskünfte erteilt der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn in Immendingen unter Telefon 0 74 62/20 42 10.