Umsatz von Aesculap wächst um 3,6 Prozent

Das Tuttlinger Medizintechnik-Unternehmen Aesculap, Sparte der B. Braun Melsungen AG, hat im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 1,786 Milliarden Euro (Vorjahr: 1.725 Millionen Euro) erwirtschaftet. Das ist ein Plus von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahlen wurden am Freitag bei der Bilanzpressekonferenz von B. Braun in Melsungen bekannt gegeben.

Demnach waren die wesentlichen Wachstumstreiber China, Deutschland und Japan. „Zusätzliche Wachstumsimpulse kamen vor allem aus der Türkei, Indonesien, Südkorea, Italien, Mexiko, Argentinien und Polen. Umsatzsteigerungen konnten insbesondere mit Produkten der Angioplastie, chirurgischen Instrumenten, Shunts, Access Ports und Knieprothesen erreicht werden“, heitß es in einer Pressemitteilung.