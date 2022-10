Umleitungen und Baustellen: Hier rollt der Verkehr nur zäh

In Tuttlingen werden die Möglichkeiten für den Radverkehr immer weiter ausgebaut. Trotzdem: Ganz ohne Autos geht es nicht. Wer in den kommenden Monaten unterwegs ist, trifft allerdings auf einige Baustellen, Verkehrsbehinderungen und Umleitungen. Hier ein Überblick.

Die mit größte Baustelle ist aktuell wohl die Erneuerung der Seltenbachdole. Zwar ist die Durchfahrt Schützenstraße seit letzter Woche Dienstag wieder frei, in der Oberen Hauptstraße wird allerdings weiterhin gebaut. Die Stadtwerke (SWT) prognostizieren, dass „die Bauphase voraussichtlich bis Mitte November dauern wird“.

Bis die komplette Seltenbachdole erneuert und das Projekt komplett abgeschlossen ist, dauert es laut SWT noch eine Jahre. Der erste Bauabschnitt, der die Abschnittsweise Vollsperrung Obere Hauptstraße, die ehemalige Sperrung der Durchfahrt zwischen Schützenstraße und Zeughausstraße und die Anfahrt des Busverkehrs am ZOB beinhaltet, soll aber bis Jahresende fertig sein.

Auch in der Nordstadt sind die Stadtwerke zugange. Abschnittsweise werden dort Abwasserkanäle und Wasserleitungen erneuert. Davon betroffen ist aktuell vor allem die Straße Im Taubentäle.

„Im Zuge der weiteren Kanalerneuerungen im Sanierungsgebiet muss hierfür die Straße Im Taubentäle zwischen dem August-Lämmle-Weg und Auf dem Schildrain voraussichtlich vom 21. September bis maximal 25. November voll gesperrt werden“, so die Informationen der Tuttlinger Stadtverwaltung. In KW 44 und 45 ist dann noch ein Teil der Mohlstraße an der Reihe.

Rohre werden verlegt

Seit dem 4. Oktober führt die SWT außerdem Leitungsarbeiten in der Freiburg- und Wilhelmstraße durch. Dafür müssen die Straßen abschnittsweise halbseitig gesperrt werden. Die Leitungen werden in den Gehwegen verlegt. Das betrifft in der Freiburgstraße die Straßenseite mit den Geraden Hausnummern – beginnend bei der Nummer 42 bis 20. In der Wilhelmstraße geht es um die Straßenseite mit den ungeraden Hausnummern 73 bis 63. „Dafür müssen die Olgastraße auf Höhe Hausnummer 99 bis 73 und Karlstraße bei Hausnummer 71 bis 84 gekreuzt werden, wofür ebenso eine halbseitige Sperrung erforderlich wird“, schreibt die SWT.

Und obwohl die Leitungen im Gehweg verlegt werden, soll der Fußgängerverkehr jederzeit gewährleistet sein. „Parkplätze und Zufahrten können während der Bauausführung für einzelne Tage wegfallen. Die betroffenen Anwohner werden per Briefeinwurf informiert“, so die SWT. Planmäßig ist diese Baumaßnahme Ende Oktober abgeschlossen.

Kanalarbeiten und ein neues Parkhaus

Weitere Kanalarbeiten stehen auch in der Liptinger Straße auf dem Programm. Dort ist aktuell der Gehweg der Liptinger Straße auf Höhe Gebäude Nr.111 vom 23. September bis maximal 4. Oktober teilweise gesperrt. Darüber hinaus muss aber auch die Straße an dieser Stelle halbseitig gesperrt werden.

Am Tuttlinger Klinikum entsteht ein neues Parkhaus. Ganz ohne Einschränkungen für den Verkehr funktioniert das nicht. Dass die Bauarbeiten nicht behindert werden, gilt seit dem 21. September bis 23. Dezember in der Zeppelinstraße im Bereich der Zufahrt zum bisherigen Besucherparkplatzes eine absolute Halteverbotszone. Auch die Erschließungsarbeiten bei dem Neubaugebiet Thiergarten West laufen aktuell noch. Diese sollen allerdings bis Ende Oktober beendet sein. Im Anschluss können dann die ersten Häuser gebaut werden.