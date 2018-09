Ulla Geiger führt jetzt den Kulturkastenverein

Wenn es um den ersten Vorsitzenden geht, setzt der Kulturkastenverein in Tuttlingen seit der Mitgliederversammlung am Donnerstag auf Frauenpower: Die Mitglieder wählten Ulla Geiger in diese Position. Den Posten des dritten Vorsitzenden besetzt nun Frank Wertke, der gemeinsam mit Andreas Leutkart und Ulla Geiger den neuen Kukav-Vorstand bildet.

Zusammen mit den rund 40 Mitgliedern und Unterstützern hat der Vorstand in den kommenden Wochen einiges vor, wie etwa ein Improvisationstheater, eine Reise in die musikalische Vergangenheit Tuttlingens mit Konzerten und einer Ausstellung über den Jazzclub „Club d´Or“ sowie die Wiedereröffnung des „Kukaffees“. So bietet das „Abteil 42“ im ehemaligen Bahnhofskiosk ein interkulturelles Programm für Gäste, Interessierte und Reisende.