Ukrainische Band spielt im Kulturbahnhof

Am Donnerstag, 7. Juli, kommt die große achtköpfige Ukrainische Band „Kommuna Lux" zu einem Konzert in den Donaueschinger Kulturbahnhof KuBa. Leidenschaftlichen Klezmer spielen sie laut Mitteilung und bezeichnen ihren Stil als „Odessa Gangsta-Folk". Beginn ist um 20 Uhr. Nach dem Konzert im Juni mit den Kiewern „Love´n´Joy" mache der Krieg in der Ukraine „leider" ein weiteres Konzert mit einer tollen Band aus diesem Land möglich.

Ein zweites Mal beteiligt sich der KuBa Kulturbahnhof Donaueschingen an einer gemeinsamen Aktion verschiedener Veranstalter. Die acht Musiker aus Odessa wurden über ein Schreiben an das Ukrainische Kulturministerium zu einer Benifiz-Europatournee eingeladen, so dass sie aus dem Kriegsgebiet ausreisen durften, um für das Anliegen ihres Landes auf kultureller Ebene aufmerksam zu machen.