Uhland-Spielplatz bekommt Frischekur

Bauzäune rundum, Bagger in Aktion: Am Spielplatz in der Uhlandstraße wird seit Mittwoch gewerkelt. Der Grund: Der Spielplatz wird grundlegend saniert, 110 000 Euro gibt die Stadt Tuttlingen dafür aus.

Die Sanierung ist Teil des Spielplatz-Programms der Stadt. 44 Spielplätze hat sie insgesamt, jährlich soll einer von ihnen saniert werden. Nach Aussetzern aufgrund der Finanzkrise war 2015 etwa der Spielplatz Auferstehungskirche dran, 2014 die große Maßnahme am Ebertplatz.

2019 hat der Uhland-Spielplatz das Los gezogen. Laut Stadtsprecher Arno Specht hat es dazu im Vorfeld drei Veranstaltungen mit Anwohnern gegeben. Daraus seien auch Ideen für die Neugestaltung eingeflossen. „Zum Beispiel hieß es, dass die Kletterstation gerne genutzt wird, die bleibt deshalb“, erläutert Specht. Auch ein großer Spielkreisel, eine Art Drehscheibe soll zwar versetzt, aber erhalten bleiben. Ebenso die Sitzgruppe für Eltern.

Darüber hinaus ist vor allem ein aufwändiger Umbau der Wasseranlage geplant. Die Pumpe wird wohl wegfallen, dafür wird es einen großen Quellbereich mit Steinen, dazu ein Matschbereich, geben. Insgesamt „wollen wir nicht nur ein paar Geräte austauschen, sondern auch das Gelände neu gestalten“, sagt Specht. Der Spielplatz soll optisch mit Hecken und anderen Elementen stärker von der Neuhauser Straße abgetrennt werden. Das Gelände auf dem Bolzplatz daneben wird ebenfalls neu gestaltet.

Wermutstropfen dabei: Die Sanierung braucht Zeit. Der Platz wird wohl den ganzen Sommer über gesperrt sein. Erst im September rechnet die Stadt mit der Fertigstellung. „Wir werden versuchen, einzelne Spielelemente schon vorher wieder freizugeben, aber komplett fertig wird er erst im Herbst.“