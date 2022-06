Übernachtung bei Tuttilla

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenen Wochenende, in Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund Tuttlingen, haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag zwölf Kinder am Nachmittag auf dem pädagogisch betreuten Abenteuerspielplatz Tuttilla zusammengefunden, um eine Platzübernachtung mit ihren Freunden und den Tuttilla Betreuer/innen zu erleben.

Nach der Begrüßungsrunde wurden die Zelte aufgebaut und danach gab es zur Stärkung für die kommende Nacht ein Abendessen, gekocht von der Oma eines Kindes. Weitere Höhepunkte dieser Aktion waren ein Besuch auf dem Rummel, vom Kinderschutzbund, der jedem Kind eine Freifahrt nach Wunsch spendierte.

Nach dem erlebnisreichen Besuch fanden Kooperationsspiele statt, mit dem Ziel die Gruppe und den Zusammenhalt zu stärken. Im Anschluss ging es zu einer Nachtwanderung auf den Honberg. Unterwegs haben Tuttilla-Gespenster für einen kurzweiligen Aufstieg durch den dunklen Wald gesorgt. Oben angekommen, wurde den Kindern die Sage vom Kischte-Männle erzählt. Die Rückkehr zum Platz bot viel Gesprächsstoff, da das Erlebte freudig diskutiert wurde.

Mit einer Gute-Nacht-Geschichte vom Drache Kokosnuss, an der wärmenden Feuerstelle, wurden die Kinder dann in Ihre Schlafsäcke verabschiedet. Nach einem reichhaltigen Frühstück wurde als Team alles aufgeräumt, Zelte abgebaut, abgewaschen und die müden Kinder an Ihre Eltern übergeben.