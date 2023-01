Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen nach wie vor brisant

Einer Studie des Robert-Koch-Instituts zufolge sind rund 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen übergewichtig, bei 6 Prozent spricht man sogar von extremem Übergewicht (Adipositas). Auch in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg ist diese Entwicklung spürbar. Dies teilt die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg mit.

Laut Mitteilung der Kasse stieg im Landkreis Tuttlingen die Anzahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen im Alter bis 19 Jahren während der letzten fünf Jahre von 7636 auf 8490 im Jahr 2021.

Regelmäßige Bewegung und das am besten täglich sowie eine ausgewogene Ernährung, in der Süßigkeiten nicht verboten, aber kontrolliert genossen werden dürfen, hilft dabei, das Übergewicht deutlich zu reduzieren, schreiben die AOK-Mitarbeiter.

Die AOK Baden-Württemberg bietet mit „JolinchenKids – KITA aktiv“ für Kindergärten und KiTas ein Programm an, um gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung schon im Kindergarten und in der KiTa zu implementieren. In der Schule erfahren die Kinder und Jugendlichen mit dem Programm „ScienceKids: Gesundheit entdecken“ die Zusammenhänge von Ernährung und Bewegung sowie ihr seelisches Wohlbefinden.

Eltern können zudem bei einer persönlichen Ernährungsberatung bei zertifizierten AOK-Ernährungsfachkräften Tipps und Rezepte für einen gesunden Familienspeiseplan erhalten.