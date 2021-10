Übergang an der Kronenstraße wird breiter

Die Querung über die Kronenstraße wird um eine Spur für Radfahrer erweitert. Diese Woche haben die Arbeiten begonnen, kommende Woche sollen sie fertig sein.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde in mehreren Befragungen zum Fuß- und Radverkehr die Querung als neuralgischer Punkt genannt: Wenn sowohl Fußgänger als auch Radelnde vom ZOB in Richtung Karlschule wollen, wird es schnell eng. Dafür werden die Bordsteine am Gehweg hin zur Uhlandstraße abgesenkt und ein Teil des Pflanzbeetes für eine größere Wartefläche entfernt. Auf der Seite beim ZOB werden mehrere Poller entfernt und die Bordsteine abgesenkt.