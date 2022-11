Überforderte Angehörige und inspirierende Momente: So sieht der Alltag von Sterbebegeleitern aus

Veronika Vogt (56) arbeitet als kaufmännische Angestellte, Patrick Ott (47) ist im Lebensmitteleinzelhandel tätig. In ihrer Freizeit begleiten sie sterbende Menschen. Sie sind Mitglieder der ambulanten Hospizgruppe Tuttlingen, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert.

Im Interview mit Redaktions-Volontär Yannick Rehfuss sprechen Veronika Vogt und Patrick Ott über Herausforderungen während der großen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, über überforderte Angehörige, aber auch über ihre persönliche Motivation, Menschen beim Sterben zu begleiten.

Guten Tag, Frau Vogt und Herr Ott. Wie kann man sich einen typischen Einsatz der ambulanten Hospizgruppe vorstellen?

Vogt: Wir kommen, wenn wir gerufen werden. Meistens sind es die Angehörigen, die Unterstützung brauchen in der Begleitung – sowohl zu Hause als auch in Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Wir sehen uns die Situation dann vor Ort an und schätzen den Bedarf ab, wie oft wir kommen sollten.

Ott: So wie jedes Sterben individuell ist, so ist auch jede Begleitung individuell.

Vogt: Für uns ist es aber meist zu kurzfristig. Wir haben oftmals nicht die Zeit, einen Menschen länger zu begleiten. Wir würden uns wünschen, eher gerufen zu werden. Dann kann man die Person auch besser kennenlernen. Das wäre wünschenswert.

Es ist also oft nur ein einzelner Termin?

Vogt: Das war schon häufiger der Fall, ja.

Wie gehen Sie vor Ort mit den Sterbenden um?

Vogt: Das ist ganz unterschiedlich und individuell. Wir lassen uns komplett auf die Bedürfnisse des Sterbenden ein und stellen unsere eigenen Bedürfnisse zurück. Wir schweigen oder führen Gespräche, wir lesen vor, beten oder manchmal singen wir auch.

Wie ist es denn ihrer Gruppe in den Hochphasen der Corona-Pandemie ergangen? Konnten Sie trotz Einschränkungen vor Ort sein, gerade in den Altersheimen?

Vogt: Eine Veränderung war es schon, in der Schutzkleidung zum Patienten zu gehen. Wir leben ja vom Kontakt. Und Hand halten, das war in der Corona-Zeit schon sehr schwierig. Am Anfang waren noch nicht alle geimpft, da gab es gar keine Begleitung. Zudem konnte keiner in die Pflegeheime gehen. Wie dann das Sterben von statten ging, möchte man sich gar nicht vorstellen. Wir sind froh, dass diese Einschränkungen gelockert wurden.

Ott: Bei allem ist aber auch der Selbstschutz wichtig, da wir auch viele ältere Mitstreiter in der Gruppe haben.

Wie hat sich das Angebot der Gruppe in den letzten Jahren verändert? Und die Nachfrage?

Ott: Ich würde eher sagen, der Bedarf hat sich verändert. Viele haben Fragen. Der Übergang zur Trauerbegleitung ist für uns mehr zum Thema geworden.

Vogt: Klar, in erster Linie machen wir die Sterbebegleitung, aber wir spüren zunehmend, dass bei den Angehörigen eine ganz große Hilflosigkeit da ist. Die Angehörigen brauchen Unterstützung.

Haben Sie eine Erklärung dafür?

Vogt: Ich denke, unsere Gesellschaft klammert das Thema Sterben zu stark aus. Mehr denn je. Und wenn es einen dann doch trifft – und es kann ja jeden von uns an jedem Tag treffen – kommt es mit voller Wucht und man weiß gar nicht, was zu tun ist. Wenn die Angehörigen nicht wissen, was die sterbende Person gerne möchte und was ihr guttun würde, wenn das Thema immer bis zum Schluss geschoben wird, dann überfordert einen diese Hilfslosigkeit extrem.

Ott: Die Trauer beginnt ja schon vor dem Verlust, nämlich im Prozess. Bereits zu diesem Zeitpunkt eine Hilfestellung zu geben, ist wichtig.

Wie kamen Sie zur ambulanten Hospizgruppe?

Vogt: Ich merkte früh: Ich kann das. Ich kann Menschen in einer schwierigen Situation begleiten. Persönlich bin ich durch viele Trauerfälle in der Familie mit dem Thema aufgewachsen. Es war normal, die Sterbenden in der Familie zu begleiten. Da dachte ich, ich könnte einen Beitrag leisten und habe mich mit der Hospizgruppe in Verbindung gesetzt.

Ott: Bei mir waren es auch familiäre Erfahrungen, die ich mit dem Sterben und Tod machen durfte. Für mich war oft der Gedanke: Ich will nicht allein sein, wenn es soweit ist. Durch einen Flyer stieß ich auf die Hospizgruppe. Dann habe ich dort angerufen und war sofort herzlich willkommen.

Sie beschäftigen sich in ihrer freien Zeit mit dem Thema Sterben. Was motiviert sie an Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit?

Vogt: Mann muss nicht viel geben, um sehr viel zurückzubekommen. Man gewinnt einen anderen Blick auf das Leben.

Ott: Für mich ist die Motivation, etwas Sinnvolles mit meiner Zeit anzufangen. Etwas, das einen Mehrwert hat. Die Arbeit rückt auch viele Probleme, die einen begleiten, in ein anderes Licht. Muss ich mich etwa wirklich über dieses Problem aufregen?

Seitdem ich bei der Hospizgruppe bin, habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. Das hört sich vielleicht etwas komisch an, aber der Tod ist für mich eine Art Freund geworden, der mir hilft, achtsamer und bewusster zu leben. Ich kann die schönen Momente viel präsenter wahrnehmen.

Können sie von besonders schönen Begleitungen und Abschieden berichten?

Ott: Bei einer Begleitung war ich sehr begeistert von der Liebe und Wertschätzung, die noch im Raum war. Trotz der Schwere der Situation. Das hat mich schwer beeindruckt, dass ich einen kurzen Schimmer von dieser Liebe mitnehmen durfte.

Vogt: Ich hatte schon einige Begleitungen, bei denen sich die Patienten die Anwesenheit von Angehörigen, die weiter weg wohnen, wünschten. Als diese dann vor Ort ankamen, wurden die Sterbenden dann sehr ruhig, gelassen und entspannt. Dieses Loslassen zu sehen, ist immer schön.

Gibt es Themen, die für Ihre Gruppe zukünftig noch stärker in den Fokus rücken werden?

Vogt: Es gibt ganz viele Themen, die wir in Gruppensitzungen besprechen. Demenz ist beispielsweise ein Thema, das immer mehr Menschen betrifft und sehr vielschichtig ist. Darüber möchten wir uns noch mehr informieren.