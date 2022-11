Über Gier und die Ausbeutung von Ressourcen

Das Zimmertheater lädt nach Rottweil ein zu einem Gastspiel in der Alten Stallhalle (Stadionstraße 40). „Intersecciones I“ heißt das Stück, das am Samstag, 3. Dezember, um 20 Uhr dort aufgeführt wird. In Intersecciones I rekonstruieren laut Vorschau eine Performerin und eine Videokünstlerin die Expedition der Augsburger Kaufleute der Welser im 16. Jahrhundert. Diese reiht sich ein in eine Abfolge gieriger und blutiger Eroberungen, die in der Geschichte der vorkolumbianischen Kulturen einerseits einen brutalen Bruch bedeuten und die andererseits den Aufbau der reichen Industrienationen entscheidend mit ermöglichten.

Mit Live-Videoanimationen und Performances werden Ereignisse entlang der Expeditionsroute in Szene gesetzt. Das Publikum ist eingeladen, diese aus den Perspektiven unterschiedlichster Akteure wie Eroberer, Flüsse, Indigene, Soldaten, einem Jaguar, Ölfelder und einem Hund zu erleben. „Eine Reise in die Vergangenheit, die die Gegenwart begreifbar macht“, heißt es in der Vorschau weiter.

Es handelt sich um eine Produktion von Magda Agudelo und Adelheid Schulz in Kooperation mit La Fuchsia Kollektiva und theater.prekariat. Karten zu zwölf Euro, ermäßigt sechs Euro, sind reservierbar per E-Mail an info@zimmertheater-rottweil.de oder telefonisch unter 0741/8990. Tickets gibt es auch an der Abendkasse.