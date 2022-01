Über 200 SchülerInnen experimentieren selbst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wissen Sie, wie sich ein Schokokuss im Vakuum verhält? Haben Sie schon einmal Salz auf einer selbstgebauten Klangdose tanzen lassen oder die beeindruckenden Eigenschaften von Maisstärke untersucht?

88 Sechstklässlerinnen und Sechstklässler des Immanuel-Kant-Gymnasiums sind genau diesen Fragen beim NaWigator-Tag, der am 20. Januar unter Einhaltung der Corona-Regeln stattfand, nachgegangen und durften sich einen ganzen Vormittag mit vollem Einsatz in praktischen Experimenten und bei einem naturwissenschaftlichen Quiz mit Fragen der Biologie, Physik und Chemie auseinandersetzen. Dabei sammelten die Klassen Punkte und traten in einem Wettkampf gegeneinander an, den in diesem Jahr die Klasse 6b für sich entscheiden konnte. Der von Katharina Kaltenbach und Teresa Steri organisierte Tag gehört zum Konzept der naturwissenschaftlichen Frühförderung am IKG und wird von den FachkollegInnen sowie tatkräftig mithelfenden SchülermentorInnen unterstützt.

Bereits im November und Dezember 2021 nahmen 116 SchülerInnen der achten und neunten Klassen im NwT-Profil sowie neun Interessierte aus den Klassen 5 bis 7, in Kooperation mit dem Schülerforschungszentrum Tuttlingen, an der Junior Science Olympiade teil. Das diesjährige Motto „Hör mal!“ führte die SchülerInnen in die Welt der Akustik von Popcorn, der Hörphysiologie und der klingenden Gläser. Die Kinder und Jugendlichen warten aktuell auf die Ergebnisse der ersten Runde, bevor sich ein Teil im März an der nächsten Auswahlebene beteiligen darf.