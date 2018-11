TVW will Fatihspor auf Abstand halten

In der Fußball-Kreisliga A 2 werden an diesem Wochenende fünf Partien nachgeholt, die am letzten Oktober-Sonntag wegen des plötzlichen Wintereinbruchs ausgefallenen waren. Halbzeitmeister FSV Schwenningen hat es im Heimspiel mit dem FSV Denkingen zu tun. Ein besonderes Interesse kommt sicherlich auch dem Lokalkampf zwischen der Reserve der SpVgg Trossingen und dem SV Seitingen-Oberflacht zu. Bereits am Samstag muss der SV Kolbingen beim Vorletzten SV Egesheim antreten.

SV Egesheim – SV Kolbingen (Sa., 14 Uhr). Die Egesheimer haben vier Spiele nicht mehr gewinnen können. Der Gast hat im gleichen Zeitraum zehn Punkte eingefahren. Dem SVE hilft in der Situation als Vorletzter nur ein Sieg weiter. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt bereits sechs Punkte. Gelingt dies, ist das eine kleine Überraschung.

SpVgg Trossingen II – SV Seitingen-Oberflacht (So., 12 Uhr). Die beiden Teams trennen nur fünf Punkte. Während der Gast durchaus noch in Richtung Tabellenspitze schauen kann, steht die Trossinger Zweite bereits zur Halbzeit der Saison im Niemandsland. Daheim sind die Gastgeber aber immer ein starker Gegner. Da ist ein Unentschieden nicht ausgeschlossen.

FC Frittlingen – SG Fridingen I/Mühlheim II (So., 14 Uhr). Zuletzt haben beide Mannschaften stark gespielt und gewonnen. Der Heimvorteil spricht für den FCF, was aber nichts heißen will. Sollte der Gast aus dem Donautal gewinnen, kann die SG sich auf den zweiten Rang verbessern.

FSV Schwenningen – FSV Denkingen. Das Duell der beiden FSV-Teams sieht die Elf vom Schwenninger Moos als Favorit. In Schwenningen selbst konnte noch keine auswärtige Mannschaft einen Sieg einfahren. Wenn der FSV Denkingen als Siebter der Tabelle einen Zähler am Ende mitnehmen könnte, wäre das als Erfolg zu sehen.

TV Wehingen – FV Fatihspor Spaichingen. Dies ist für beide Mannschaften ein wichtiges Spiel. Die Tabellennachbarn belegen den letzten Nichtabstiegsplatz und den Relegationsrang. Die Platzherren könnten mit einem Dreier den Kontakt zu den anderen Teams im hinteren Tabellenfeld wieder herstellen und den Abstand zur Abstiegszone auf sieben Punkte ausbauen. Die Gäste aus Spaichingen müssen im Falle eines Sieges die Winterpause zwar weiter auf dem Relegationsplatz verbringen, hätten dann aber nur noch einen Zähler Rückstand zum rettenden Ufer.