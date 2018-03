TVS-Zweite tritt zum Auswärtsspiel in Spaichingen an

In den Handball-Kreisligen der Männer gibt es am Wochenende nur ein Schmalspurprogramm. Es werden nur drei Partien ausgetragen. Interessant wird sein, wie gut sich der TV Spaichingen II in der A-Liga im Auswärtsspiel in eigener Halle gegen den Spitzenreiter aus Balgheim schlägt.

Kreisliga A Männer

TSV Balgheim – TV Spaichingen II (Samstag, 17.30 Uhr; Sporthalle am Stadion in Spaichingen). Im Lokalderby gegen die Spaichinger Reserve will Tabellenführer Balgheim seine weiße Weste verteidigen. Die Spaichinger werden dieses Mal vielleicht mehr Widerstand leisten als bei der deutlichen 20:28-Niederlage im Hinspiel. Die Balgheimer sind beim Heimspiel in Spaichingen favorisiert.

Kreisliga B Männer

TV Streichen II – HSG Albstadt III (Samstag, 16 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Mit einem Heimsieg kann der Dritte Streichen II nach Punkten mit Tabellenführer TV Weilstetten III gleichziehen. Das noch sieglose Schlusslicht aus Albstadt wird versuchen, den zweiten Punkt der Saison einzufahren.

Kreisliga C Männer

VfH Schwenningen II – TSV Stetten a.k.M. (Samstag, 18.15 Uhr; Deutenberghalle 2). Im Duell der Kellerkinder empfängt das sieglose Schlusslicht Schwenningen den Vorletzten aus Stetten. Im Hinspiel konnten die Gäste mit dem 22:19 den bislang einzigen Erfolg verbuchen. Sollten sich die Gastgeber vom Neckarursprung durchsetzen, würden sie die rote Laterne des Letzten an den TSV weitergeben. Schwenningen hat gegenüber Stetten die bessere Tordifferenz.