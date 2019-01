TVS erwartet Donautal-HSG zum Derby

Die zweite Mannschaft der HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II ist in der Handball-Bezirksliga der Frauen gegen Schwenningen Außenseiter.

Bezirksliga Frauen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – TG Schwenningen (Sonntag, 14 Uhr; Eltahalle in Wurmlingen). Die Gastgeberinnen sind nur einen Punkt von einem Abstiegsplatz entfernt und haben daher vor eigenem Publikum nichts zu verschenken. Doch auch der Zweite aus Schwenningen darf sich keinen Ausrutscher erlauben, um die Chance im Titelrennen zu erhalten.

TV Spaichingen – HSG Fridingen/Mühlheim II (Sonntag, 14 Uhr; Schillersporthalle). Die Spaichingerinnen haben nur zwei Punkte Vorsprung auf den Letzten Fridingen/Mühlheim II. Sie werden daher versuchen, ihren Heimvorteil auszunutzen.

Kreisliga A Frauen

Die noch ungeschlagene Reserve der HK Ostdorf/Geislingen will die Tabellenführung ausbauen und reist als Favorit zur HSG Frittlingen-Neufra. Der VfH Schwenningen und Burladingen haben bislang erst einen Sieg auf dem Konto und daher ist der Ausgang dieses Kellerduells offen. - Die Begegnungen im Einzelnen: VfH Schwenningen – TSV Burladingen (Sonntag, 15.15 Uhr, Deutenberghalle 2), HSG Frittlingen-Neufra – HK Ostdorf/Geislingen II (Sonntag, 17 Uhr, Leintalhalle).

Pokal Frauen 2. Runde

HSG Baar – HSG Hossingen-Meßstetten (Freitag, 20.30 Uhr; Solweghalle in Trossingen). Die HSG Baar ist in der Bezirksliga noch ohne Punktverlust und führt die Tabelle souverän an. In der zweiten Pokalrunde wartet eine schwere Aufgabe. Hossingen-Meßstetten belegt in der Landesliga den zweiten Platz. Mit dem Heimvorteil im Rücken will die HSG Baar die nächste Pokalruned erreichen, doch die größeren Erfolgsaussichten liegen wohl beim Landesligisten.