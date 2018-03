TVA beendet Niederlagen-Serie und bleibt im Keller

Mit zwei klaren Siegen sind die U18-Jugendlichen des TTC Spaichingen weiter auf Meisterschaftskurs. Die übrigen Tischtennis-Teams waren am Wochenende nicht so erfolgreich.

Landesklasse

TTC Tuttlingen II – TTC Rottweil 8:8. Mit dem Schlusslicht stellte sich die Mannschaft der Stunde in Tuttlingen vor. Die Gäste haben noch kein Spiel in der Rückrunde verloren. Vor diesem Hintergrund war das Unentschieden für die Donaustädter ein Erfolg. Nach dem Spielverlauf ließen die Tuttlinger die Köpfe hängen. Nach einer Spielzeit von knapp zwei Stunden hatten sich die Tuttlinger mit der bis dahin besten Saisonleistung einen 8:3-Vorsprung erarbeitet.

Markus Schmitz/Ralf Kohler und Timo Bausert/Sebastian Rössler hatten Tuttlingen nach den Doppeln 2:1 in Führung gebracht. Mit starken Leistungen am vorderen Paarkreuz bauten die Gastgeber den Vorsprung aus. Schmitz siegte in vier Sätzen. Bausert fertigte seinen Gegner in drei Durchgängen ab. Die Tuttlinger Serie hielt an: Als Kai Ottmar in vier Sätzen gewann und für das 7:1 sorgte, schien alles auf einen Tuttlinger Sieg hinzudeuten. Schmitz sicherte mit dem 8:3 wenigstens einen Punkt.

Aber alles, was im ersten Durchgang noch funktioniert hatte, ging für die Tuttlinger in der zweiten Einzelrunde schief. Mit einer Energieleistung kamen die Gäste noch zum 8:7. Im abschließenden Doppel unterlagen Schmitz/Kohler nach Führung noch 1:3. Punkte: Schmitz/Kohler, Bausert/Rössler, Bausert, Schmitz (2), Rössler, Kohler, Ottmar.

Bezirksliga

TV Aldingen I – TTC Sulgen II 9:6. Nach sechs Niederlagen hat der abstiegsbedrohte TVA wieder gewonnen. Allerdings hat sich die Situation kaum verbessert. Der direkte Konkurrent im Kampf um Platz acht, der TSV Hochmössingen, hat ebenfalls gewonnen und liegt weiter drei Punkte vor dem TVA.

Nach den Eingangsdoppeln lagen die Gastgeber 2:1 in Führung. Evgeny Maltsev/Bernd Dörfling unterlagen erst im fünften Satz knapp 9:11. Vitali Frick, Andreas Storz und Dörfling setzten sich anschließend jeweils 3:0 durch. Aldingen setzte sich auf 5:2 ab. Nach Niederlagen von Volker Hauser und Armin Moldenhauer war es vor der zweiten Einzelrunde wieder spannend. Frick, der auch im zweiten Einzel mit einem 3:0 glänzte, Maltsev und Dörfling sorgten mit dem zwischenzeitlichen 8:5 für die Vorentscheidung. Hauser setzte sich nach hartem Kampf nach fünf Sätzen durch und sicherte den Sieg. Punkte: Frick/Storz, Moldenhauer/Hauser, Frick (2), Storz, Dörfling (2), Maltsev, Hauser.

SV Liptingen – TTC Vöhringen 8:8. Im Spitzenspiel zwischen dem Vierten und dem Zweiten aus Vöhringen gelang es den Gastgebern nicht, näher an den Relegationsplatz zu rücken. Nach den Eingangsdoppeln und dem ersten Einzel führte Liptingen, das das Hinspiel 1:9 verloren hatte, 3:1.

Vöhringen schaffte mit drei Erfolgen in Serie die Wende zum 3:4. Dirk Scherer gab dabei eine 2:0-Satzführung noch aus der Hand. Thomas Fuhrmann und Lindeman, die jeweils nach fünf Sätzen erfolgreich waren, brachten zusammen mit Armin Dümmel die Hausherren wieder in Front. Nach weiteren Siegen von Scherer und Dümmel hatten die Gastgeber einen Punkt beim 8:7 bereits sicher. Das Schlussdoppel Fuhrmann/Lindeman war beim 0:3 chancenlos und verpasste den entscheidenden Punkt zum Sieg. Punkte: Lindeman/Fuhrmann, Scherer/Dümmel, Lindeman (2), Fuhrmann, Dümmel (2), Scherer.

Bezirksklasse

TTC Seedorf – SV Liptingen II 9:3. Die SVL-Reserve wartet weiter auf den ersten Punktgewinn. Im Duell der Kellerkinder waren die ersatzgeschwächten Gäste beim Vorletzten klar unterlegen. Liptingen erwischte einen guten Start und lag nach den Doppeln 2:1 vorne. Florian Zitz/Daniel Graf und Alexander Schmitt/Klaus Sauter setzten sich jeweils nach fünf Sätzen durch. Dann hatte Seedorf das Sagen. Mit fünf Siegen in Serie kam der TTC auf die Siegerstraße. Zitz gestaltete das Ergebnis noch etwas erträglicher. Punkte: Zitz/Graf, Schmitt/Sauter, Zitz.

Kreisliga A 2

TTV Zimmern – TV Aldingen II 9:3. Ohne Volker Hauser, der in der ersten Mannschaft aushalf, war die TVA-Zweite beim Vierten ohne Chance. Durch die Niederlage konnten sich die Gäste nicht weiter von der Abstiegszone entfernen. Ernst Hohner/Werner Langmeier erkämpften einen Punkt im Doppel.

Hohner verkürzte auf 2:4. Dann setzte sich Zimmern mit drei Siegen hintereinander ab. Punkte: Hohner/Langmeier, Hohner, Günter Friedrich.

TTC Spaichingen II – TV Nendingen 2:9. Gegen den Dritten erwischten die Primstädter keinen guten Tag und waren chancenlos. Lediglich Roland Asapowitsch und Adrian Nürnberger gewannen im hinteren Paarkreuz jeweils ein Einzel. Pech hatten Jürgen Ketterl/Pavel Kolmogorov, die ihr Doppel nach 2:0-Führung noch verloren. Kay Merkt war im Einzel und mit Asapowitsch noch nah an einem Punktgewinn, musste sich im entscheidenden Durchgang aber geschlagen geben. Punkte: Asapowitsch, Nürnberger.

Kreisliga B 2

TTC Wellendingen – SV Liptingen III 9:1. Beim Tabellenletzten kassierte der Vorletzte aus Liptingen eine klare Niederlage. Auch wenn die Gäste wieder ersatzgeschwächt antraten, war die Schlappe in dieser Höhe nicht erwartet worden. Bei den Gästen konnte kein Spieler seine Normalform erreichen. Der Sieg von Tanja Renner/Günter Heitzmann im Eingangsdoppel war das einzige Erfolgserlebnis. Punkt: Renner/Heitzmann.

Kreisliga C 2

SV Liptingen IV – TTC Aichhalden II 9:1. Gegen den Vorletzten aus Aichhalden mussten sich nur Georg Siebierski/Erhard Renner im Doppel geschlagen geben. Dann kannte der Erfolg nur noch einen Weg. Mit 27:4-Sätzen hatte Liptingen IV keine Probleme, den Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Punkte: Daniel Graf/Florian Zitz,Tanja Renner/Günter Heitzmann, Siebierski (2), Zitz, Graf, Renner, Heitzmann, Renner.

Kreisklasse A Bad. Schwarzwald

TTV Möhringen – TuS Hüfingen II 7:7. Dem bisherigen Ersten aus Hüfingen trotzte der Dritte Möhringen einen Punkt ab und bleibt damit im Aufstiegsrennen. Obwohl ersatzgeschwächt angetreten, war für den TTV sogar mehr drin. Bis zum letzten Spiel lagen die Gastgeber in Führung. Dabei hatte der TTV einen denkbar schlechten Start, lag nach den Einzeln 0:2 zurück. Frank-Christoph Huber und Alexander Francesko hatten in ihren Einzeln das bessere Ende für sich, verkürzten mit den Fünfsatzsiegen auf 3:4. Frank Neitzel, der an diesem Tag unbesiegt blieb, Huber und Christoph Fischer sorgten für den 6:4-Vorsprung. Auch das 7:6 von Fischer genügte dann nicht, um Hüfingen zu besiegen. Punkte: Neitzel (3), Huber (2), Francesko, Fischer.

Kreisklasse D Bad. Schwarzwald

TTV Möhringen II – DJK Villingen V 8:1. Mit diesem ungefährdeten Sieg gegen den bisherigen Tabellennachbarn schob sich die TTV-Reserve auf Rang vier vor. Erst beim Stand von 5:0 musste Adrian Hahn den einzigen Gegenpunkt zugestehen. Punkte: Christian Lempe/Sakon Trepte, Stefan Edler/Adrian Hahn, Lempe (2), Edler (2), Trepte (2).

Bezirksliga Damen

TG Schömberg II – TV Aldingen 4:8. Die Damen aus Aldingen lagen zunächst 2:3 zurück, legten dann aber zu und gewannen deutlich. Claudia Hauser und Elly Wagg-Langmeier waren die Garanten für den Erfolg. Sie gewannen jeweils alle drei Einzel. Punkte: Hauser/Wagg-Langmeier, Hauser (3), Wagg-Langmeier (3), Martina Koch.

Bezirksklasse U18 Jungen

TSV Endingen – TTC Spaichingen 0:10. Die Spaichinger Jungen bleiben Tabellenführer. In Endingen war der Widerstand der Gastgeber nach dem 0:5 gebrochen. Paul Merkt (2), Kristian Wittenberg, Tim Grudno und Justin Scherf gewannen ihre Partien ohne Satzverlust. Punkte: Scherf/Wittenberg, Merkt (3), Scherf (2), Grudno (2), Wittenberg (2).

SV Marschalkenzimmern – TTC Spaichingen 2:8. Mehr Gegenwehr spürten die Primstädter in Marschalkenzimmern. Einzig das Doppel Justin Scherf/Kristian Wittenberg und Paul Merkt kam mit drei Sätzen aus. Merkt/Tim Grudno sowie Scherf mussten gar fünf Sätze bestreiten, um den Erfolg zu holen. Bis zum 6:0 verließen nur die TTC-Spieler die Platte als Sieger. Merkt und Scherf machten den nächsten Sieg für den Ersten dann perfekt. Punkte: Scherf/Wittenberg, Merkt/Grudno, Scherf (2), Merkt (2), Grudno, Wittenberg.