TV Wehingen fährt als Außenseiter zum SV Tuningen

Am Wochenende wird in der Fußball-Kreisliga A 2 der zweite Rückrundenspieltag ausgetragen. Der Tabellenführer FSV Denkingen hat Heimrecht und spielt gegen die SG aus dem Donautal, die dem Spitzenreiter beim 2:2 im Hinspiel einen Punkt abgenommen hat. Im einzigen Samstagspiel erwartet der SV Kolbingen den BSV 07 Schwenningen. Spielbeginn ist einheitlich um 14 Uhr. Der SC 04 Tuttlingen II ist spielfrei.

SV Kolbingen – BSV 07 Schwenningen (Sa., 14 Uhr/Vorrunde 4:5). Hier stehen sich zwei eher gleichstarke Mannschaften gegenüber. Der SVK setzt auf den Heimvorteil. Am Rotlaub ist es für Gastmannschaften immer schwer, etwas zu holen. Kolbingens Torjäger Valentin Hipp hat bisher doppelt so viele Tore erzielt (14), wie sein Schwenninger „Kollege“ Awid Moheb-Ali (7).

FC RW Reichenbach – FV Fatihspor Spaichingen (So., 14 Uhr/0:5). Der FC Reichenbach will am Sonntag daheim nochmals drei Punkte einspielen, um dann beruhigt in die Winterpause gehen zu können. Die 0:5-Vorrundenniederlage will der Aufsteiger so nicht stehen lassen. Zuletzt hat der FCR beim TV Wehingen gewonnen, FV Fatihspor daheim verloren.

SV Tuningen – TV Wehingen (6:0). Der SV Tuningen wird auf alle Fälle auf dem zweiten Tabellenplatz überwintern. Der SV Tuningen hat jetzt sechs Paarungen hintereinander gewonnen und ist auch gegen den TV Wehingen klarer Favorit. Da wäre ein Remis schon als ein Wehinger Erfolg zu sehen.

FSV Denkingen – SG Fridingen/Mühlheim (2:2). Der Marquart-Elf ist am letzten Spieltag im Jahr der erste Platz nicht zu nehmen. Allerdings hat die Donautal-SG als einzige Mannschaft dem FSV Denkingen in Fridingen ein Remis abgezwackt. Das wird sich der Tabellenführer nicht noch einmal gefallen lassen.

FC Frittlingen – SV Seitingen-Oberflacht (2:0). Siehe Spiel des Tages.

SpVgg Trossingen II – SV Wurmlingen (1:6). Die Trossinger Reserve ist im letzten Heimspiel in diesem Jahr gefordert. Eine Heimniederlage kann den Rückfall auf einen Abstiegsplatz bedeuten und das wollen die Gastgeber unbedingt verhindern.

SG Durchhausen/Gunningen – SV Schörzingen (2:1). Der gastgebenden Spielgemeinschaft ist in Durchhausen gegen das Schlusslicht aus Schörzingen ein Heimsieg zuzutrauen. Der Gast konnte bisher erst einmal drei Punkte einstreichen. Schörzingen hat erst 16 Tore erzielt, die Spielgemeinschaft immerhin 35.