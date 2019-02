TV Spaichingen will im Donautal punkten

In der Handball-Bezirksliga Männer geht der Tabellenzweite TG Schömberg mit leichten Vorteilen in sein Heimspiel gegen Hossingen-Meßstetten. Auswärtssiege kann man von Spaichingen und Rottweil II bei Fridingen/Mühlheim II beziehungsweise Ostdorf/Geislingen erwarten. Der Ausgang der restlichen beiden Partien ist offen.

Bezirksliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim II – TV Spaichingen (Samstag, 16 Uhr; Sepp-Hipp-Halle in Fridingen). Die Gastgeber stecken noch im Abstiegskampf. Im Hinspiel mussten sie sich dem Tabellendritten Spaichingen nur knapp geschlagen geben. Dies berechtigt in eigener Halle natürlich zu gewissen Hoffnungen. Doch die zuletzt gezeigten Leistungen sprechen auch dieses Mal wieder für einen Erfolg der Spaichinger.

HSG Neckartal – TV Streichen (Samstag, 19.30 Uhr; Stadionhalle in Sulz). Mit drei Siegen in Folge konnte sich Streichen die nötige Luft zu den Abstiegsplätzen verschaffen. Das Hinspiel war eine recht deutliche Angelegenheit für die Gäste. Vor eigenem Publikum will sich die HSG besser verkaufen und eventuell den Spieß umdrehen.

TSV Dunningen – HSG Albstadt II (Samstag, 19.30 Uhr; Wehle-Sporthalle). Beide Mannschaften stecken noch im Abstiegskampf. Im Hinspiel wurden die Punkte geteilt. Dunningen setzt auf den Heimvorteil, der Gast auf die Schnelligkeit seiner jungen Spieler.

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Rottweil II (Samstag, 20 Uhr; Schlossparkhalle in Geislingen). In eigener Halle wird der Tabellenletzte Ostdorf/Geislingen alles versuchen, um die rote Laterne abzugeben. Doch der Tabellenvierte aus Rottweil kann unbeschwert aufspielen und wird wohl keine Geschenke verteilen.

TG Schömberg – HSG Hossingen-Meßstetten (Samstag, 20 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Vor eigenem Publikum will der Zweite Schömberg weiterhin seine Chance im Kampf um die Meisterschaft wahren. Doch die Gäste, die auf einem sicheren Mittelfeldplatz stehen, sollten keinesfalls unterschätzt werden.

Bezirksklasse Männer

Mit Vorteilen gehen Tabellenführer Winterlingen-Bitz und Aixheim II in ihre Heimspiele gegen TG Schömberg II beziehungsweise TV Spaichingen II. Einen Auswärtssieg kann man vom Zweiten VfH Schwenningen bei der Reserve der HSG Rietheim-Weilheim erwarten.

TV Aixheim II – TV Spaichingen II (Samstag, 14 Uhr; Sporthalle in Aldingen). Am Wochenende mussten die Aixheimer eine Niederlage hinnehmen und verloren dadurch die Tabellenführung. Sie wollen sich nun vor eigenem Publikum rehabilitieren, um weiterhin im Titelrennen zu bleiben. Doch die Gäste aus Spaichingen brauchen die Punkte ebenfalls, sollte es zwei Absteiger geben.

HSG Rietheim-Weilheim II – VfH Schwenningen (Samstag, 17.30 Uhr; Kreissporthalle in Tuttlingen). Die HSG ließ zuletzt mit einem Auswärtssieg aufhorchen und wird nun vor eigenem Publikum alles daran setzen, um den Mittelfeldplatz zu festigen. Doch der Zweite aus Schwenningen liegt noch aussichtsreich im Rennen um die Meisterschaft und geht nach dem deutlichen Sieg im Hinspiel als Favorit in diese Partie.

HWB Winterlingen-Bitz – TG Schömberg II (Samstag, 19 Uhr; Sporthalle in Bitz). Winterlingen-Bitz übernahm am vergangenen Wochenende die Tabellenführung und will diese in eigener Halle verteidigen. Doch der Vorletzte aus Schömberg hat ebenfalls nichts zu verschenken und benötigt noch jeden Punkt im Abstiegskampf.

HSG Baar II – TV Onstmettingen (Samstag, 19.30 Uhr; Hohenlupfen-Sporthalle in Talheim). Beide Mannschaften stehen im gesicherten Mittelfeld und können daher unbeschwert aufspielen. Nachdem die Onstmettinger das Hinspiel für sich entscheiden konnten, will die HSG Baar vor eigenem Publikum den Spieß umdrehen.

HK Ostdorf/Geislingen II – TSV Balgheim (Sonntag, 17 Uhr; Schloßparkhalle in Geislingen). Beide Mannschaften wollen mit einem Sieg ihre Mittelfeldposition festigen. Mit dem Heimvorteil im Rücken will sich die HK für die Hinspielniederlage revanchieren.

Kreisliga A Männer

Im Spitzenspiel empfängt der Tabellenführer TV Hechingen den Zweiten TV Weilstetten III. Die Weilstetter konnten Hechingen im Vorspiel die bislang einzige Niederlage beibringen. Auch im Abstiegskampf zwischen dem TSV Stetten a.k.M. und dem TSV Burladingen gibt es keinen Favoriten. Nur als Außenseiter geht die gegen den Abstieg spielende HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen in ihr Heimspiel gegen den Tabellendritten HSG Rottweil III. - Die Begegnungen im Einzelnen: TSV Stetten a.k.M. – TSV Burladingen (Samstag, 18 Uhr; Alemannenhalle), HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – HSG Rottweil III (Samstag, 18.15 Uhr; Ludwig-Uhland-Sporthalle in Tuttlingen), TV Hechingen – TV Weilstetten III (Samstag, 19.30 Uhr, Kreissporthalle in Hechingen).

Kreisliga B Männer

TG Schömberg III – HSG Hossingen-Meßstetten II (Samstag, 16 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Die Schömberger streben in eigener Halle den zweiten Saisonsieg an, denn sie möchten die rote Laterne abgeben. Doch die Gäste sind nach dem Hinspielsieg in der Favoritenrolle.