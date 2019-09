TV Spaichingen will auch beim TV Streichen punkten

In der Handball-Bezirksliga Männer reist Tabellenführer Rottweil II mit leichten Vorteilen zur TG Schwenningen. Im Spitzenspiel muss man der TG Schömberg einen leichten Heimvorteil gegen Hossingen-Meßstetten einräumen. Keine erkennbaren Favoriten gibt es in den restlichen drei Begegnungen. Der TV Spaichingen und TV Aixheim II stehen vor Auswärtsspielen.

Bezirksliga Männer

HSG Neckartal – HK Ostdorf/Geislingen (Samstag, 19.30 Uhr; Stadionhalle in Sulz). Beide Mannschaften starteten mit Niederlagen in die Saison und streben nun den ersten Punktegewinn an. Die HSG wird versuchen, ihren Heimvorteil zu nutzen.

TV Streichen – TV Spaichingen (Samstag, 20 Uhr; Realschulhalle in Balingen). Nach zwei deutlichen Auswärtsniederlagen steht Streichen im ersten Heimspiel gleich unter Zugzwang. Nach dem gelungenen Saisonstart reisen die Gäste aus Spaichingen mit breiter Brust an.

TG Schömberg – HSG Hossingen-Meßstetten (Samstag, 20 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Beide Mannschaften sind noch ohne Verlustpunkt. Daher kann man hier ein interessantes Verfolgerduell erwarten, wenn der Zweite den Dritten empfängt. Am Ende könnte der Heimvorteil den Ausschlag zu Gunsten der Schömberger geben.

HWB Winterlingen-Bitz – TV Aixheim II (Sonntag, 17 Uhr; Sporthalle in Bitz). Aufsteiger Winterlingen-Bitz eröffnete die Saison mit einem Heimsieg und geht daher mit großem Selbstvertrauen in sein zweites Heimspiel. Die Gäste aus Aixheim wollen sich nach der knappen Auftaktniederlage rehabilitieren.

TG Schwenningen – HSG Rottweil II (Sonntag, 17 Uhr; Deutenberghalle 1). Nach der Auswärtsniederlage am vergangenen Wochenende ist für die Schwenninger in eigener Halle Wiedergutmachung angesagt. Doch die Rottweiler starteten gut in die Saison und wollen die Tabellenführung verteidigen.

Bezirksklasse Männer

Tabellenführer TV Spaichingen II fährt als Favorit zum TV Onstmettingen und auch von Balgheim kann man einen Auswärtserfolg bei der Reserve der HSG Baar erwarten. Die Partie zwischen den Reservemannschaften von Schömberg und Rietheim-Weilheim ist offen. Der VfH Schwenningen will sein Auftaktspiel gegen Hechingen erfolgreich bestreiten.

TV Onstmettingen – TV Spaichingen II (Samstag, 17.15 Uhr; Raichberghalle). Nach der Auswärtsniederlage zum Auftakt werden sich die Onstmettinger auf ihre Heimstärke besinnen. Mit dem Publikum im Rücken wollen sie dem Tabellenführer aus Spaichingen ein Bein stellen. Die bisher gezeigten Leistungen sprechen aber für die Gäste.

TG Schömberg II – HSG Rietheim-Weilheim II (Samstag, 18 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Die Schömberger greifen erstmals in den Kampf um die Punkte ein, während die Gäste nach zwei Spielen über ein ausgeglichenes Punktekonto verfügen. In der vergangenen Saison waren die beiden Mannschaften Tabellennachbarn im hinteren Drittel.

VfH Schwenningen – TV Hechingen (Samstag, 18.15 Uhr; Deutenberghalle 1). Für beide Mannschaften ist es das erste Saisonspiel. Die Schwenninger spielten in der vergangenen Saison lange um die Meisterschaft mit und belegten am Ende den dritten Platz. Auch in dieser Saison will der VfH wieder vorne mitspielen.

HSG Baar II – TSV Balgheim (Sonntag; 17 Uhr; Solweghalle in Trossingen). Die Gastgeber starteten mit zwei Niederlagen und liegen derzeit auf dem vorletzten Platz. In eigener Halle strebt die HSG nun aber die ersten Punkte an. Dies dürfte nicht einfach werden, denn nach dem klaren Auftaktsieg liegen die größeren Erfolgsaussichten wohl bei den Gästen aus Balgheim.

Kreisliga A Männer

Rottweil III kam zuletzt zu einem klaren Erfolg und reist als Favorit zum Aufsteiger TG Schwenningen II. Nach der deutlichen Auftaktniederlage steht die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen gegen Stetten a.k.M. gleich unter Zugzwang. - Die Begegnungen im Einzelnen: HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – TSV Stetten a.k.M. (Samstag, 18.15 Uhr; Mühlauhalle in Tuttlingen), TG Schwenningen II – HSG Rottweil III (Sonntag, 13 Uhr; Deutenberghalle 1).

Kreisliga B Männer

Nach dem überlegenen Sieg im ersten Spiel reist Spaichingen III mit leichten Vorteilen zur Streichener Reserve. Einen Heimvorteil muss man der dritten Mannschaft der HSG Albstadt gegen Rottweil IV einräumen. Gute Chancen auf einen Heimsieg hat auch Aufsteiger VfH Schwenningen II gegen Rietheim-Weilheim III. - Die Begegnungen im Einzelnen: HSG Albstadt III – HSG Rottweil IV (Samstag, 13 Uhr; Mazmannhalle in Ebingen), VfH Schwenningen II – HSG Rietheim-Weilheim III (Samstag, 16.30 Uhr; Deutenberghalle 1), TV Streichen II – TV Spaichingen II (Samstag, 18 Uhr; Realschulhalle in Balingen).

Kreisliga C Männer

TV Onstmettingen II – HSG Baar IV (Samstag, 15.30 Uhr; Raichberghalle). Nach dem Unentschieden im ersten Spiel streben die Onstmettinger einen Heimsieg an. Nach der Auftaktniederlage reist die HSG Baar mit dem gleichen Ziel an.