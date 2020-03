TV Spaichingen wahrt mit 32:27-Heimsieg seine Titelchancen

In der Handball-Bezirksliga Männer hat der TV Spaichingen mit einem Heimsieg gegen die HSG Neckartal seine Chancen auf den Titel gewahrt. Auch der Tabellendritte Hossingen-Meßstetten und Fridingen/Mühlheim II kamen zu ungefährdeten Heimsiegen, während Ostdorf/Geislingen bei der Aixheimer Reserve den einzigen Auswärtssieg landen konnte.

Bezirksliga Männer

TV Aixheim II – HK Ostdorf/Geislingen 22:25 (10:14). In einer defensiv geprägten Partie mit starken Torhütern auf beiden Seiten fand Aixheim gut ins Spiel und führte 2:0, ehe die Gäste stärker wurden und neun Minuten ohne Gegentor blieben. Bis zur 26. Minute bauten sie die Führung dank starker Abwehr und einiger vergebenen Chancen des TVA auf 8:14 aus, ehe Aixheim mit einem kurzen Schlussspurt noch etwas verkürzte. Diesen Schwung nahm der TVA mit in die zweite Hälfte. Mit einer ihrerseits nun starken Abwehr und dem großen Willen einer Mannschaft im Abstiegskampf glich der Gastgeber nach 48 Minuten zum 19:19 aus. In einer nun hektischen Phase mit mehreren Strafen auf beiden Seiten kamen die erfahreneren Gäste besser zurecht. Die letzte Chance auf einen Punkt vergab Aixheim eine Minute vor dem Ende, als ein Tor zum vermeintlichen 23:24 wegen Stürmerfouls abgepfiffen wurde. Beste Torschützen: Heim: Marcel Obergfell 5/3; Gast: Jan Alexander Riccobono 7/6.

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Rottweil II 30:21 (15:6). Die ersatzgeschwächte Rottweiler Reserve sah zu Beginn einen Gastgeber, der mit einer guten Abwehr die Basis für den Erfolg legte. Das Halbzeitergebnis von 15:6 bestätigte dies nochmals. In der zweiten Hälfte versuchten die Gäste, nochmal ranzukommen, doch über das 18:10 und 28:20 wurde der Grundstein zum ersten Heimsieg der Donautal-Reserve in diesem Jahr gelegt. Beste Torschützen Heim: Jonas Schwarz 7, Niklas Sorg 6; Gast: Felix Müller 8/3.

HSG Hossingen-Meßstetten – TG Schwenningen 37:32 (20:15). In einem Spiel, in dem beide Abwehrreihen nicht überzeugten, konnte der Gast nur bis zum 8:7 das Spiel offen gestalten. In der zweiten Hälfte erhöhten die Gastgeber schnell auf 25:17, was letztendlich bereits die Vorentscheidung bedeutete. In der Folgezeit kontrollierte die HSG das Spiel, ehe die Schwenninger in der Schlussphase noch etwas Ergebniskosmetik betreiben konnten.

TV Spaichingen – HSG Neckartal 32:27 (17:9). Das kampfbetonte Spiel war zunächst recht einseitig und die Spaichinger setzten sich schnell auf 8:1 ab. Mit einer starken Abwehr blieben sie weiter am Drücker und bauten den Vorsprung auf 17:7 aus. So legten sie bereits in der ersten Hälfte den Grundstein zum Sieg. Den Beginn der zweiten 30 Minuten verschlief der TVS und so kam die HSG mit einem 3:0-Lauf näher heran. Nun fand Spaichingen wieder in die Spur und beim 27:20 war die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: Heim: Bryan Kopansky 7/3; Gast: Fabian Gühring 11/8.

Bezirksklasse Männer

Nach dem Heimsieg gegen Spaichingen II fehlt Tabellenführer VfH Schwenningen aus den letzten sechs Spielen nur noch ein Punkt zur Meisterschaft. Der Zweite Onstmettingen kassierte eine Heimniederlage gegen Weilstetten III. Rietheim-Weilheim II und Schömberg II kamen zu ungefährdeten Heimsiegen.

TV Onstmettingen – TV Weilstetten III 17:20 (5:10). Es war ein kampfbetontes Spiel mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. In der ersten Hälfte überboten sich beide Angriffsreihen an Harmlosigkeit, wob bei die Weilstetter ihre Chancen besser nutzten. Nach dem Wechsel stellten die Gastgeber ihre Abwehr um und beim 12:12 in der 44. Minute schien das Spiel zu kippen. Doch nun unterliefen den Onstmettingern einige Leichtsinnsfehler, die vom TVW zum vorentscheidenden 14:19 genutzt wurden. Beste Torschützen: Heim: Ertugrul Türker 6; Gast: Fabian Stingel 5.

HSG Rietheim-Weilheim II – TV Hechingen 41:25 (20:15). Bei wechselnder Führung verlief die Partie bis zum 4:4 in der neunten Minute ausgeglichen. Dann erspielten sich die Gastgeber Vorteile und bauten den Vorsprung bis zur Halbzeit auf fünf Tore aus. Auf Grund der dünn besetzten Auswechselbank ließen bei den Hechingern im zweiten Spielabschnitt die Kräfte nach. Die Abwehr der HSG stand nun sicher und mit schnell vorgetragenen Angriffen gab es am Ende noch einen recht deutlichen Sieg. Beste Torschützen: Heim: Noah Faude 11; Gast: Uli Kaelber 7.

VfH Schwenningen – TV Spaichingen II 35:23 (18:11). Der VfH begann druckvoll und führte nach sechs Minuten 6:1. Dann ließ man die Zügel etwas schleifen und so kamen die Spaichinger nach 20 Minuten auf 11:9 heran. Doch bis zur Pause stellte Schwenningen mit 18:11 einen beruhigenden Vorsprung her. Nach dem Wechsel war der VfH drückend überlegen, aber der Gastgeber ließ zu viele Chancen ungenutzt. Trotzdem gab es am Ende einen ungefährdeten Heimsieg. Beste Torschützen: Heim Florin Gheorghe Cuciula 10, Marius Anton 8, Patrick Unterholzner 8/2; Gast: Rainer Honer 5.

TG Schömberg II – HSG Baar II 30:24 (14:12). Die Gäste fanden besser ins Spiel und hatten bis zum 4:5 immer die Nase vorne. Aus einer nun gut stehenden Abwehr heraus gelang den Schömbergern dann ein 4:0-Lauf. Doch die HSG kämpfte sich wieder heran und führte beim 10:11 erneut. Jetzt nutzte die TG ihre Chancen besser und zog nach dem Wechsel auf 17:12 davon. Nun war die TG die spielbestimmende Mannschaft und beim 27:19 in der 52. Minute war die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: Heim: Frank Eha 7/3; Gast: Raphael Schmider 9.

Kreisliga A Männer

HSG Hossingen-Meßstetten II – TG Schwenningen II 27:31 (14:20). In der Anfangsphase war es ein offener Schlagabtausch und bis zum 6:6 in der 13. Minute konnte sich keine Mannschaft Vorteile erspielen. Dann nutzten die Gäste ihre Chancen besser und kamen zu einem verdienten Auswärtssieg. Mit dem Erfolg beim Tabellenletzten glich die TG-Reserve ihr Punktekonto ausgleichen. Beste Torschützen: Heim: Silas Gempper 7; Gast: Marius Lieb 11/1.

Kreisliga B Männer

Tabellenführer Spaichingen III kam zum erwarteten Heimsieg gegen die Reserve der HSG Neckartal. Einziger ernsthafter Konkurrent im Titelrennen ist nun die dritte Mannschaft der HSG Albstadt, die das Verfolgerduell gegen die Reserve des VfH Schwenningen sicher für sich entscheiden konnte.

HSG Albstadt III – VfH Schwenningen II 35:19 (20:6). Mit voller Auswechselbank konnte die HSG Albstadt von Beginn an ihre Überlegenheit ausspielen und stellte in der ersten Hälfte bereits die Weichen auf Sieg. Beste Torschützen: Luca Joe Kurz 9, Andrea Rizzo 8; Gast: Marcel Griesbaum 9.

TV Spaichingen III – HSG Neckartal II 30:25 (13:11). In der ersten Hälfte wogte das Spiel hin und her. Nach dem Wechsel drückten die Spaichinger aufs Tempo und bauten den Vorsprung auf fünf Tore aus. Doch die Gäste zeigten Moral. Sie kämpften sich heran und hielten das Spiel bis zum 24:24 offen. Mit einem 5:0-Lauf machten die Gastgeber dann aber alles klar. Beste Torschützen: Heim: Holger Merkt 10/2, Clemens Rocholl 9; Gast: Patrick Abele 9/2, Bastian Fendrich 7.