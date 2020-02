TV Spaichingen und Fridingen/Mühlheim II verlieren

Die TG Schömberg hat in der Handball-Bezirksliga Frauen mit einem ungefährdeten Heimsieg gegen Winterlingen-Bitz wieder die Tabellenführung übernommen. Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II verschaffte sich durch einen nicht unbedingt erwarteten Heimsieg gegen Onstmettingen Luft im Abstiegskampf. Weiter um den Klassenerhalt bangen muss der TV Spaichingen nach der Niederlage bei der Weilstetter Reserve. In einem Mittelfeldduell kam Dunningen/Schramberg zu einem klaren Heimsieg gegen Fridingen/Mühlheim II.

Bezirksliga Frauen

SG Dunningen/Schramberg – HSG Fridingen/Mühlheim II 26:15 (13:8). Die Gastgeberinnen lagen von Beginn an in Führung, bis zum 5:4 in der 16. Minute war aber alles offen. Dann gelangen der SG fünf Tore in Folge und dieser Vorsprung konnte bis zur Halbzeit gehalten werden. Nach dem Wechsel zeigte die SG eine gute Abwehrleistung. Daraus entstanden immer wieder schnelle Gegenstoßtore und so konnte der Vorsprung kontinuierlich ausgebaut werden. Beste Werferinnen: Heim: Celine Gököglu 10/5; Gast: Lena Hermann 3, Celine Rotte 3.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – TV Onstmettingen 25:24 (10:11). Die Onstmettingerinnen waren von Beginn an präsent und legten immer wieder vor. Den Gastgeberinnen gelang in der ersten Hälfte nur zwei Mal der Ausgleich, doch sie ließen sich nie abschütteln. Nach dem Wechsel hatte die HSG dann mehr vom Spiel und ging beim 12:11 erstmals in Führung. Bis zum 22:22 blieb es weiter spannend, doch in der Schlussphase nutzte die HSG ihre Chancen konsequenter. Beste Werferinnen: Heim: Jana Renner 6; Gast: Nathalie Klaszka 7/6.

TV Weilstetten II – TV Spaichingen 22:18 (15:12). In den ersten zehn Minuten hatten die Spaichingerinnen etwas mehr vom Spiel. Dann drehten die Weilstetterinnen die Partie zum 5:4. Die Gastgeberinnen legten nun immer vor und setzten sich teilweise mit drei Toren ab. Doch die Gäste kämpften sich immer wieder heran und so war beim 18:17 in der 47. Minute wieder alles offen. Die Schlussphase ging dann aber klar an die Heimmannschaft. Beste Werferinnen: Heim: Tanja Steidle 7/6; Gast: Xenia Heilig 5/1.

TG Schömberg – HWB Winterlingen-Bitz 34:25 (16:9). In einer ausgeglichenen Anfangsphase wechselte die Führung und Winterlingen-Bitz konnte bis zum 7:6 gut mithalten. Dann wurde die Abwehr der Schömbergerinnen aber immer sattelfester. Gleich nach dem Wechsel machte die TGS den Sack zu. Beste Werferinnen: Heim: Stefanie Schütz 8/6, Elena Schäfer 7; Gast: Lina Gulde 8.

Bezirksklasse Frauen

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III – HSG Rietheim-Weilheim 19:14 (10:8). In einem guten Spiel erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start. Sie setzten sich zum 8:3 ab, hatten danach aber einen Durchhänger und so gelang Rietheim-Weilheim nach der Halbzeit der Ausgleich zum 10:10. Doch die Heimmannschaft fing sich wieder und aus einer gut stehenden Abwehr heraus setzte sie sich mit schnellen Angriffen wieder mit vier Toren ab. Diesen Vorsprung gab sie nicht mehr aus der Hand. Beste Werferinnern: Heim: Jana Renner 7/5; Gast: Isabell Haffa 4/3.