TV Spaichingen stolpert überraschend bei der HSG Neckartal

In der Handball-Bezirksliga Männer hat die TG Schömberg mit einem souveränen Sieg bei der Reserve der HSG Albstadt die Tabellenführung ausgebaut. Verfolger TV Spaichingen musste beim Vorletzten HSG Neckartal eine überraschend deutliche Niederlage hinnehmen. In einem Mittelfeldduell setzte sich Fridingen/Mühlheim II sicher bei der Reserve der HSG Rottweil durch. Ostdorf/Geislingen verbesserte sich durch den Heimsieg gegen Aixheim II um einen Platz.

Bezirksliga Männer

HK Ostdorf/Geislingen – TV Aixheim IIK 32:24 (17:12). Das vom Kampf und vielen Zeitstrafen geprägte Spiel verlief bis zum 10:9 in der 19. Minute ausgeglichen. Dann stellte sich die HK immer besser auf die Angriffe der Gäste ein und setzte sich beim 14:9 erstmals mit fünf Toren ab. Nach dem Wechsel hatte die HK dann die Partie im Griff. Die Aixheimer kamen nie näher als bis auf vier Tore heran. Beste Torschützen: Heim: Jan Alexander Riccobono 10/3; Gast: Benedikt Gruler 8/1.

HSG Neckartal – TV Spaichingen 31:23 (14:14). Bei wechselnder Führung war die erste Hälfte hart umkämpft. Dabei konnte sich keine Mannschaft große Vorteile erspielen. Auf Grund guter Abwehrarbeit kam die HSG in der zweiten Hälfte besser ins Spiel und setzte sich ab der 40. Minute Tor um Tor ab. Beim 26:20 in der 53. Minute war die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: Heim: Sebastian Haaga 11; Gast: Jannik Leiber 5.

HSG Rottweil II – HSG Fridingen/Mühlheim II 17:29 (7:14). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase machte sich das Fehlen mehrerer Stammspieler auf Rottweiler Seite bemerkbar. Die Gäste, die einen starken Torhüter hatten, zeigten eine gute Leistung und setzten sich bis zur Halbzeit mit sieben Toren ab. Nach dem Wechsel kamen die Rottweiler noch einmal auf vier Tore heran, doch dann übernahmen die Gäste erneut die Initiative und gewannen deutlich. Beste Torschützen: Heim: Steffen Weinmann 7/1; Gast: Maximilian Unger 5/3, Deniz Parlak 5.

HSG Albstadt II – TG Schömberg 25:40 (15:19). Zunächst verlief die Partie ausgeglichen. Nach dem 5:5 erspielten sich die Schömberger bis zur Halbzeit leichte Vorteile. Nach dem Wechsel kam bei der HSG der totale Einbruch in Angriff sowie in der Abwehr. Die Schömberger nutzten dies gnadenlos aus und kamen am Ende zu einem souveränen Sieg. Beste Torschützen: Heim: Tim Reinauer 5; Gast: Christian Kühn 13/10.

Bezirksklasse Männer

Der VfH Schwenningen übernahm mit einem Heimsieg gegen Ostdorf/Geislingen II die Tabellenführung. Rietheim-Weilheim II glich mit einem Sieg in Hechingen sein Punktekonto aus. Die Reserve der HSG Baar gab durch den Sieg gegen Schömberg II die rote Laterne an Hechingen ab.

TV Weilstetten III – TV Onstmettingen 28:28 (15:16). In einem ausgeglichen Spiel konnte sich keine Mannschaft Vorteile verschaffen. Gegen Ende erarbeitete sich Weilstetten einen Drei-Tore-Vorsprung. Dann wurden die Gastegeber durch zwei Zeitstrafen dezimiert und der TVO kam zwei Sekunden vor dem Ende durch einen Siebenmeter zum Ausgleich. Beste Torschützen: Heim: Philippe Baudrillard 9/3; Gast: Michael Grzesch 11/2.

TV Hechingen – HSG Rietheim-Weilheim II 21:37 (9:17). Die Gäste zogen bis Mitte der ersten Hälfte auf 5:10 davon. Den Hechingern unterliefen viele technische Fehler. Daran änderte sich auch im zweiten Spielabschnitt nichts und so ging das muntere Torewerfen der HSG weiter. So war beim 12:24 in der 40. Minute die Partie entscheiden. Beste Torschützen: Heim: Patrick Lenz 8, Ralf Hauer 6; Gast: Andre Ott 10.

VfH Schwenningen – HK Ostdorf/Geislingen II 39:26 (17:9). Bis zur zehnten Minute waren sich beide Teams ebenbürtig. Dann ging der VfH erstmals mit zwei Toren in Führung und nach 15 Minuten stand es bereits 14:7. Nach dem Wechsel bestimmten die Schwenninger klar das Spiel. Beste Torschützen: Heim: Marius Anton 10/5, Yannick Teubert 7, George Irinel Calin 7; Gast: Adrian Schick 9/1, Tobias Stengel 5/3.

HSG Baar II – TG Schömberg II 30:25 (14:13). In einem hart geführten Spiel wechselte die Führung zunächst ständig. Nach dem Wechsel legten die Gäste vor. Nach dem Ausgleich zum 19:19 wurde die HSG in den Abwehr aber immer stärker und sorgte beim 27:21 in der 53. Minute für die Vorentscheidung. Beste Torschützen: Heim: Jonas Neher 8/2, Erik Frisch 7; Gast: Frank Eha 9/2, Bastian Zanker 6.

Kreisliga A Männer

HSG Baar III – TSV Burladingen 34:30 (17:13). Bis zum 13:13 war es ein ausgeglichenes Spiel. Dann setzten sich die Gastgeber mit sechs Toren ab und gaben die Führung nicht mehr aus der Hand. Somit startete Burladingen mit einer Niederlage in die Saison, während sich die HSG auf den zweiten Platz vorschob. Beste Torschützen: Heim: Alexander Ulrich 8; Gast: Thomas Pfister 9.

Kreisliga B Männer

Im Spitzenspiel kam Spaichingen III zu einem knappen Sieg bei der Reserve der HSG Neckartal und ist nun alleiniger Tabellenführer.

VfH Schwenningen II – HSG Albstadt III 29:31 (12:18). Beste Torschützen: Heim: Marcel Griesbaum 7/1, Sebastian Wolter 7, Robert Zoll 6/1; Gast: Felix Pagallies 10, Samuel Hartmann 8.

HSG Neckartal II – TV Spaichingen III 28:29 (13:12). Es war von Beginn an ein offener Schlagabtausch. Am Ende nahmen die Gäste etwas glücklich die Punkte mit. Beste Torschützen: Heim: Tom Steinwand 7/2, Silas Vetter 5, Eric Küstermann 5/3; Gast: Holger Merkt 11, Peter Haller 10/2.

Kreisliga C Männer

HSG Baar IV – TV Onstmettingen II 34:32 (16:14). Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Gastgeber besser in Szene setzen und beim 29:22 in der 47. Minute war die Vorentscheidung gefallen. Die HSG übernahm mit diesem Sieg die Tabellenführung. Beste Torschützen: Heim: Nico Bechtold 8, Steffen Fritz 7/4; Gast: Oliver Gagesch 10.