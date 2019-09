TV Spaichingen startet mit 29:27-Sieg

In der Handball-Bezirksliga Männer liegen die TG Schömberg und Rottweil II nach ihren Erfolgen gemeinsam an der Tabellenspitze. Mit Auftaktsiegen starteten Hossingen-Meßstetten, Spaichingen und Winterlingen-Bitz in die neue Saison. Streichen kassierte erneut eine deutliche Niederlage und ziert das Tabellenende.

Bezirksliga Männer

HSG Rottweil II – HSG Neckartal 33:30 (15:14). Zunächst erspielten sich die Rottweiler leichte Vorteile. Beim 5:6 lagen die Gäste erstmals vorne. Rottweil II drehte die Partie und beim 24:16 in der 44. Minute war die Vorentscheidung gefallen. Die kampfstarken Gäste gaben nie auf, doch sie konnten dem Spiel keine Wende mehr geben. Eine gute Leistung zeigte der junge Felix Müller in der Abwehr sowie auch im Angriff. Beste Torschützen: Heim: Marvin Alf 16/6, Felix Müller 6; Gast: Sebastian Haaga 8, Robin Heizmann 7/4, Alex Mäntele 7.

HSG Hossingen-Meßstetten – TV Streichen 27:18 (14:8). In den ersten 15 Minuten war es noch ein ausgeglichenes Spiel (5:5). Dann setzten sich die Gastgeber mit einem 6:0-Lauf bereits vorentscheidend ab. In der zweiten Hälfte betrieb die HSG Ergebnisverwaltung, konnte, wenn es sein musste, aber immer zulegen.

TV Aixheim II – TV Spaichingen 27:29 (14:14). In einem kampfbetonten Spiel mit zwei roten Karten konnte sich keine Mannschaft Vorteile erspielen. Ständig wechselte die Führung, doch nie konnte eine Mannschaft mehr als drei Tore vorlegen. Beim 26:25 lagen die Gastgeber letztmals in Front, ehe die Spaichinger mit einem 3:0-Lauf das Spiel zu ihren Gunsten drehten. Beste Torschützen: Heim: Benedikt Gruler 10/1, Steffen Böttcher 6; Gast: Daniel Koscher 9/3, Bryan Kopansky 5/1.

HWB Winterlingen-Bitz – TG Schwenningen 26:23 (13:12). Von Beginn an schenkten sich beide Mannschaften nichts und so kam es auch zu vielen Zeitstrafen. Dabei erwischten die Gäste aus Schwenningen den besseren Start. Beim 8:7 in der 20. Minute ging Winterlingen-Bitz erstmals in Führung. Bis zum 20:20 blieb es weiterhin spanend, ehe der HWB mit einem 4:0-Lauf für klare Verhältnisse sorgte. Beste Torschützen: Heim Timo Schlagenhauf 8, Til Henkel 5/2; Gast: Manuel Arts 7/4, Tobias Czech 4, Max Mager 4.

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Albstadt II 22:20 (11:8). Die Gastgeber starteten mit ihrer jungen Mannschaft gut und kamen über das 5:2 und 7:4 besser ins Spiel als der Gast. Somit war der Halbzeitstand von 11:8 auch verdient. In der zweiten Hälfte baute die Heimmannschaft den Vorsprung auf 17:13 aus. Doch die Gäste holten Tor um Tor auf, so dass es zum Schluss beim 21:20 noch einmal spannend wurde. Schließlich gelang der Donautal-Reserve kurz vor Schluss der Treffer zum 22:20-Endstand. Bei den Gastgebern hatte der reaktivierte Torhüter Thomas Stehle mit vielen Paraden großen Anteil am heimsieg. Beste Torschützen: Heim: Jens Schwarz und Hannes Baur je 5 Tore; Gast: Marco Vorgic 7/1 Treffer.

HK Ostdorf/Geislingen – TG Schömberg 20:25 (10:14). Zunächst lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, bei dem die Führung ständig wechselte. Kurz vor der Pause wurden die Schömberger stärker und setzten sich erstmals mit vier Toren ab. Nach dem Wechsel konnten die Gäste ihren Vorsprung weiter halten und beim 17:24 in der in der 53. Minute war die Partie gelaufen. Beste Torschützen: Heim: Dennis Knaisch 6, Simon Uttke 6, Gast: Tom Keller 7/2. Spielfilm: 3:2, 5:5, 10:11, 11:16, 15:20, 17:24.

Bezirksklasse Männer

Rietheim-Weilheim II glich mit dem Heimsieg gegen Onstmettingen sein Punktekonto aus.

HSG Rietheim-Weilheim II – TV Onstmettingen 30:26 (16:12). In diesem fairen Spiel gingen die Gastgeber von Beginn an in Führung und bauten den Vorsprung teilweise auf vier Tore aus. Doch die Onstmettinger kämpften sich immer wieder heran und so wurde es beim 22:21 in der 46.Minute noch einmal spannend. Doch die HSG nutzte ihre Chancen nun besser und gab das Spiel nicht mehr aus der Hand. Beste Torschützen: Heim: Noah Faude 9, Niklas Horakh 6/3; Gast: Florian Weber 7, Ertugrul Türker 6.

HK Ostdorf/Geislingen II – TV Weilstetten III 24:21 (11:8). Der Aufsteiger Weilstetten ging beim 1:0 das einzige Mal in Führung. Die HK setzte sich dann auf 8:3 ab, musste beim 22:21 aber den Anschlss hinnehmen. Die Schlussphase ging an die HK. Beste Torschützen: Heim: Jan Alexander Riccobono 10/1, Christian Müller 8/2; Gast: Michael Stingel 5/3.

Kreisliga A Männer

HSG Rottweil III – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen 29:20 (11:10). Die Gäste fanden besser ins Spiel und lagen nach 19 Minuten 7:3 vorne. Dann stand die Abwehr der Gastgeber aber immer besser und sie übernahmen beim 9:8 die Führung. Gleich nach dem Wechsel nutzten die Rottweiler ihre Chancen konsequent und bauten den Vorsprung auf fünf Tore aus. Die Gäste konnten nicht mehr zulegen und so war beim 21:14 die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: Heim: Peter Hetzel 6, Max Haberkorn 6; Gast: Stefan Wegner 5, Christian Scheunemann 5.

Kreisliga B Männer

HSG Rottweil IV – Neckartal II 27:43 (13:20). Die ersten 20 Minuten hielten die Rottweiler noch einigermaßen mit. Aber danach fanden sie gegen die schnelle erste und zweite Welle der Gäste keine Mittel mehr. Beste Torschützen: Heim: Julian Dyma 8/1, Christopher Alf 7/3; Gast: Tom Steinwand 9, Patrick Abele 7.

Kreisliga C Männer

HK Ostdorf/Geislingen III – HSG Baar IV 26:23 (11:10). Die HSG Baar fand etwas besser ins Spiel und führte 8:6. Mit einer besseren Chancenverwertung wendete die HK das Blatt. Die Gastgeber übernahmen mit diesem Sieg die Tabellenführung. Beste Torschützen: Heim: Steffen Bechtold 6; Gast: Steffen Fritz 9/2.