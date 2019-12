TV Spaichingen siegt ungefährdet

Keine Veränderungen hat es an der Tabellenspitze der Handball-Bezirksliga der Männer gegeben, da die Spitzenmannschaften Spaichingen und Schömberg zu ungefährdeten Heimsiegen kamen. Im Abstiegskampf konnte die HSG Neckartal einen wichtigen Erfolg gegen Aixheim II verbuchen.

Bezirksliga Männer

HSG Neckartal – TV Aixheim II 28:19 (13:9). In der ersten Viertelstunde war es eine hart umkämpfte Partie. Nach dem 8:6 wurde die Abwehr der HSG aber stärker. So konnte man sich kurz vor der Halbzeit erstmals mit fünf Toren absetzen. Die Gastgeber kamen wacher aus der Pause. Mit einem 6:0-Lauf machten sie den Sack zu. Danach verlief die Partie wieder ausgeglichen, doch die Gäste waren nie in der Lage, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Beste Torschützen: Heim: Sebastian Haaga 6, Gast: Philipp Gruler 5.

TV Spaichingen – HSG Fridingen/Mühlheim 38:28 (21:11). Spaichingen setzte von Beginn an die Akzente. Schnell lagen die Gastgeber mit 3:0 vorne. Aus einer sicheren Abwehr heraus erspielten sich die Gastgeber dann über das 11:5 bis zur Halbzeit einen beruhigenden Zehn-Tore-Vorsprung. Im Gefühl des sicheren Sieges ließ es der TV dann in der zweiten Halbzeit ruhiger angehen. Beste Torschützen: Heim: Tim Wenzler 5, Gast: Vincent Pfeiffer 7.

Bezirksliga Frauen

Im Spitzenspiel kam Schömberg zu einem Heimsieg gegen Rottweil und ist somit weiter ohne Punktverlust. Die TG Schwenningen rutscht wieder auf den letzten Platz, denn das bisherige Schlusslicht HSG NTW II kam zu einem Heimsieg gegen Winterlingen-Bitz. Mit einem Heimsieg gegen Fridingen/Mühlheim II verschaffte sich Spaichingen Luft im Abstiegskampf.

TG Schömberg – HSG Rottweil 28:24 (10:11). Es war ein gutes, schnelles und kampfbetontes Spitzenspiel. Viele Zeitstrafen und drei rote Karten prägten die Partie. Dabei erwischte die TGS den besseren Start. Nach dem Ausgleich zum 5:5 konnten sich die Gäste aber bis zur Pause leichte Vorteile erspielen. Nach dem Wechsel kam Schömberg dann mit mehr Biss aus der Kabine und stand gut in der Abwehr. Die TG setzte sich schnell mit drei Toren ab. Beim 24:19 in der 52. Minute war die Vorentscheidung gefallen. Beste Werferinnen: Heim: Elena Schäfer 9, Stefanie Schütz 7/4, Gast: Berit Berner 5/4.

TV Spaichingen – HSG Fridingen/Mühlheim II 24:22 (14:10). Spaichingen konnte von Beginn an in Führung gehen, doch die HSG bis zum 5:5 immer wieder nachziehen. Mit einem 5:0-Lauf verschafften sich die Gastgeberinnen etwas Luft. Die HSG zeigte aber Moral und kämpfte sich immer wieder heran. Mit einem starken Schlussspurt konnten die Gäste das Ergebnis noch etwas freundlicher gestalten. Beste Werferinnen: Heim: Xenia Heilig 9/2, Gast: Annika Hipp 5/3.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – HWB Winterlingen-Bitz 23:13 (10:8). Zunächst war es ein Kopf an Kopf Rennen bei dem die Führung ständig wechselte. Kurz vor der Pause setzte sich die HSG dann erstmals mit zwei Toren ab. In der zweiten Halbzeit zeigte die HSG dann eine starke Abwehrleistung. Mit agilen Angriffen setzten sich die Gastgeberinnen Tor um Tor ab. Am Ende war der HWB chancenlos. Beste Werferinnen: Heim: Julia Gärtner 5, Philine Baur 5/3, Lisa-Marie Lettau 5/2, Gast: Lina Gulde 6/1.

TV Weilstetten II – TG Schwenningen 27:24 (11:12). Die Gäste aus Schwenningen erwischten den besseren Start. Doch bis zur Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch, bei dem die Führung ständig wechselte. Auch nach dem Wechsel war es bis zum 19:19 in der 48. Minute ein offener Schlagabtausch. Dann erzielten Weilstetten drei Tore in Folge. Diesen Vorsprung gaben sie bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Beste Werferinnen: Heim: Nora Bitzer 7, Tanja Steidle 7/5, Christin Schlotterbeck 6, Gast: Julia Czech 13/8.