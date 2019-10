TV Spaichingen setzt sich an die Tabellenspitze

Der TV Spaichingen hat in der Handball-Bezirksliga Männer mit einem Auswärtssieg bei der HSG Albstadt II die Tabellenführung übernommen. Zweiter sind jetzt die Schömberger, die zu einem klaren Heimsieg gegen den Tabellenletzten Streichen kamen. Rottweil II und Fridingen/Mühlheim II hielten mit ihren Siegen den Anschluss nach vorne.

Bezirksliga Männer

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Neckartal 34:28 (19:16). Beim 23:16 in der 36. Minute lag die HK erstmals mit sieben Toren vorne. Die Gäste waren nun nicht mehr in der Lage, dem Spiel noch eine Wende zu geben und so brachte die HK den Vorsprung sicher über die Zeit. Beste Torschützen: Heim: Jan Alexander Riccobono 7/3; Gast: Fabian Gühring 9/3.

TG Schömberg – TV Streichen 36:23 (15:13). Von Beginn an war es ein sehr kampfbetontes Spiel. Dabei hielt Streichen bis Mitte der ersten Hälfte gut mit. Nach dem 22:18 in der 43. Minute stand die Abwehr der TG wie ein Bollwerk und mit schnellen Angriffen wurden die Gäste förmlich überrannt und so war die Partie beim 30:19 entschieden. Beste Torschützen: Heim: Christian Kühn 8/2, Tom Keller 8/1; Gast: Stefan Heinzelmann 7/1.

HSG Rottweil II – TV Aixheim II 32:20 (19:8). Die Rottweiler dominierten die Partie. Sie stellten eine gute Abwehr und ließen die Aixheimer nie richtig zum Zug kommen. Dabei zeigten beide Rottweiler Torhüter eine starke Leistung. Der Sieg der HSG war auch in dieser Höhe verdient. Beste Torschützen: Heim: Marvin Alf 14/4; Gast: Marcel Obergfell 6/2, Benno Bosch 6.

HSG Albstadt II – TV Spaichingen 20:25 (9:13). Die Heimmannschaft verschlief den Start total und lag schnell 1:5 hinten. Nach dem 2:9 in der 17. Minute fing sich die HSG und verkürzte auf 9:12. Die Chancenauswertung der Gastgeber war zu schwach und so konnte Spaichingen den Vorsprung immer halten. Beste Torschützen: Heim: Marco Vorgic 5; Gast: Fabian Simmerer 5/2, Tim Wenzler 5, Julian Gutmann 5.

TG Schwenningen – HSG Fridingen/Mühlheim II 17:22 (9:10). In einem Spiel, das von den Abwehrreihen geprägt wurde, erwischten die Schwenninger den besseren Start. Nach dem Ausgleich durch die HSG war es ein offener Schlagabtausch, beim dem sich bis zur Halbzeit keine Mannschaft Vorteile erspielen konnte. Der Beginn der zweiten Hälfte ging klar an die Gäste, die sich auf 13:9 absetzten. Beim Anschluss zum 16:18 schöpfte die TG noch einmal Hoffnung, die durch einen 3:0-Lauf der HSG aber zunichte gemacht wurde. Beste Torschützen: Heim: Manuel Arts 7/3; Gast: Maximilian Unger 6/4.

Bezirksklasse Männer

Tabellenführer Spaichingen II musste überraschend beim bislang noch sieglosen Tabellenletzten HSG Baar II eine Niederlage hinnehmen. Den ersten Saisonsieg verbuchte auch Aufsteiger Weilstetten III gegen Rietheim-Weilheim II. Durch den überlegenen Auswärtssieg in Hechingen verbesserte sich der VfH Schwenningen auf den zweiten Platz. Schömberg II kam in einem Mittelfeldduell zu einem Heimsieg gegen Onstmettingen.

TG Schömberg II – TV Onstmettingen 31:29 (13:13). Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Beim 28:25 in der 55. Minute konnten die Schömberger erstmals drei Tore vorlegen und gaben die Führung nicht mehr aus der Hand. Beste Torschützen: Heim: Frank Eha 10/3, Andreas Weiß 7; Gast: Yannic Dett 6, Florian Weber 6.

TV Hechingen – VfH Schwenningen 26:42 (9:19). Nach dem 6:6 kam ein Bruch ins Hechinger Spiel. So konnten sich die Schwenninger bis zur Halbzeit bereits mit zehn Toren absetzen. Nach der 40. Minute kam es aufgrund der schmalen Auswechselbank bei Hechingen zu Konzentrationsschwächen und die vielen Abspielfehler nutzte der VfH gnadenlos aus. Beste Torschützen: Heim: Uli Kaelber 8, Patrick Lenz 5, Ralf Hauer 5/2; Gast: Marius Anton 10/3, Florin Gheorghe Cuciula 8, Julian Bußhardt 8.

TV Weilstetten III – HSG Rietheim-Weilheim II 29:19 (14:8). Die Weilstetter bestimmten über die komplette Spielzeit die Begegnung. Im zweiten Durchgang ging es teilweise hektisch zu, da viele Strafzeiten zur Verwunderung beider Teams verteilt wurden. Weilstetten blieb bis zum Schluss am Drücker und schraubte so den Vorsprung auf zehn Tore hoch. Beste Torschützen: Heim: Philippe Baudrillard 13/7; Gast: Niklas Horakh 5/4.

HSG Baar II – TV Spaichingen II 29:26 (12:12). Es war von Beginn an ein hart umkämpftes Spiel. Bei wechselnder Führung konnte sich dabei bis zur Halbzeit keine Mannschaft große Vorteile erspielen. So blieb es bis zum 26:25 spannend. In der Schlussphase hatte die HSG dann das größere Stehvermögen. Beste Torschützen: Heim: Jonas Neher 9/5; Gast: Elias Grosse 7/5.

Kreisliga A Männer

HSG Baar III – HSG Hossingen-Meßstetten II 44:28 (22:12). Die Gastgeber konnten sich eindrucksvoll für die Hinspielniederlage revanchieren und glichen ihr Punktekonto aus. Beste Torschützen: Heim: Alexander Ulrich 11, Raphael Schmider 8/2; Gast: Gabriel Gscheidle 9/2, Claudius Maag 9.