TV Spaichingen schafft in Fridingen siebten Sieg in Folge

In der Handball-Bezirksliga Männer hat der Tabellenzweite TG Schömberg mit dem Heimsieg gegen Ostdorf/Geislingen seine Titelchancen gewahrt. Für Ostdorf/Geislingen und Fridingen/Mühlheim II wird die Lage nach den Heimniederlagen gegen Rottweil beziehungsweise Spaichingen am Tabellenende immer bedrohlicher. Wichtige Punkte im Abstiegskampf verbuchten Dunningen und die HSG Neckartal durch ihre Heimsiege gegen die Reserve der HSG Albstadt beziehungsweise Streichen.

Bezirksliga Männer

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Rottweil II 23:24 (14:17). Die Gäste aus Rottweil nahmen von Beginn an das Heft in die Hand. Sie führten schnell mit 2:0 und Mitte der ersten Hälfte lagen sie 10:5 vorne. Die Gastgeber kamen bis zur Pause auf drei Tore heran, doch nach dem Wechsel bauten die Rottweiler ihren Vorsprung wieder auf fünf Tore aus. Beim 17:24 in der 51. Minute schien die Partie entschieden. Die HK zeigte aber einen starken Endspurt, schaffte jedoch nur noch den Anschlusstreffer. Beste Torschützen: HK: Phillip Koch 7/4; HSG: Michael Ettwein 8.

HSG Fridingen/Mühlheim II – TV Spaichingen 31:34 (13:16). Spaichingen ging mit 2:0 in Führung und konnte den Zwei-Tore-Vorsprung bis zum 8:6 halten. Beim 10:10 glich die junge Mannschaft des Gastgebers, die verletzungsbedingt auf zwei Rückraumspieler verzichten musste, das erste Mal aus. Vor der Halbzeit setzte sich der Gast noch auf 13:16 ab. Die Gastgeber starteten besser in die zweite Hälfte und glichen wieder zum 17:17 aus. Im weiteren Verlauf setzte sich Spaichingen dann vorentscheidend über 22:19 auf 27:21 ab. Beim 26:28 kam nochmals kurz Spannung auf, aber die Gäste spielten das souverän bis zum Ende runter. Für die Spaichinger war es der siebte Sieg in Folge. Beste Torschützen: HSG: Matthias Hipp 9; TVS: Bryan Kopansky 11/4.

TSV Dunningen – HSG Albstadt II 36:20 (17:9). Die Gäste aus Albstadt erzielten das erste Tor und hielten bis zum 5:4 in der zehnten Minute gut mit. Dann präsentierte sich der TSV Dunningen aber immer stärker in der Abwehr und war konsequent bei den Torwürfen. Nach dem Wechsel versuchten es die Gäste mit dem siebten Feldspieler und konnten teilweise auch verkürzen. Gegen Ende des Spieles resignierten die Albstädter aber und mussten sich deutlich geschlagen geben. Beste Torschützen: TSV: Timo Häsler 9/2, Steffen Notheis 6; HSG: Michael Maier 6/4, Janik Strölin 5.

TG Schömberg – HSG Hossingen-Meßstetten 32:25 (13:13). Die Schömberger erwischten den besseren Start, verpassten es aber durch ausgelassene Torchancen, die Führung weiter auszubauen. So kam der Gast aus Hossingen-Meßstetten wieder heran und glich zum 8:8 aus. Bis zur Halbzeit entwickelte sich dann ein offener Schlagabtausch. Nach dem Wechsel kam Schömberg besser aus der Kabine und setzte sich gleich mit drei Toren ab. Mit einer guten Abwehrleistung baute die TG ihre Führung weiter aus und kam am Ende zu einem verdienten Sieg. Beste Torschützen: TGS: Christian Kühn 6/5, Nico De Bellis 6; HSG: Dennis Sontheim 8.

HSG Neckartal – TV Streichen 26:23. Nicht gemeldet.

Bezirksklasse Männer

Keine Veränderungen gab es an der Tabellenspitze, da sowohl HVW Winterlingen-Bitz, der VfH Schwenningen und auch TV Aixheim II zu den erwarteten Erfolgen gegen Schömberg II, Rietheim-Weilheim II beziehungsweise Spaichingen II kamen. In einem Mittelfeldduell feierte Balgheim einen knappen Auswärtserfolg bei der Reserve der HK Ostdorf/Geislingen.

TV Aixheim II – TV Spaichingen II 31:23 (18:9). Aixheim startete stark in die Partie und führte schnell mit 6:1. Hinten stand die Abwehr sehr sicher und vorne ließ man den Ball gut durch die Reihen laufen und überzeugte durch gute Abschlüsse auf allen Positionen. In der zweiten Hälfte ließ das Niveau nach. Aixheim schaltete einen Gang zurück und beide Teams machten viele Fehler. Bei besserer Chancenverwertung (sechs Pfostentreffer nach der Pause) hätte der TVA einen noch höheren Sieg einfahren können. - Beste Torschützen: TVA: Andreas Scholz 5, Philip Gruler 5, Valentin Hugger 5; TVS: Maximilian Mauthe 9.

HWB Winterlingen-Bitz – TG Schömberg II 25:15 (10:6). Die ersten 30 Minuten waren geprägt von starken Abwehrreihen. Dabei erwischten die Gastgeber den besseren Start und gingen 4:0 in Führung. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte war Winterlingen-Bitz hellwach und zog auf 14:7 davon. Die Schömberger hatten nun nicht mehr viel entgegenzusetzen und so war beim 19:8 in der 45. Minute die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: HWB: Christian Grzywna 7/1, Til Henkel 7/1; TGS: Mike Bolanz 8.

HK Ostdorf/Geislingen II – TSV Balgheim 20:22 (12:9). Die erste Hälfte begannen beide Mannschaften nervös und mit vielen Fehlern. Die Gäste aus Balgheim kamen besser ins Spiel und führten nach zehn Minuten. Danach stand die Abwehr der Heimmannschaft besser und in den zweiten 15 Minuten konnte sich die HK etwas absetzen. Zu Beginn der zweiten Hälfte hielten die Gastgeber ihren Vorsprung. Ab der 40. Minute wurde der Gast stärker und ging in Führung. Diese gaben die Balgheimer bis zum Schluss nicht mehr ab. Beste Torschützen: HK: Tobias Stengel 9/3; TSV: Jens Werth 5/1.

HSG Rietheim-Weilheim II – VfH Schwenningen 23:41. Nicht gemeldet.

HSG Baar II – TV Onstmettingen 23:24. Nicht gemeldet.

Kreisliga A Männer

Tabellenführer Hechingen entschied das Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten Weilstetten III für sich und machte einen wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft. Burladingen und Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen verschafften sich mit den Siegen gegen Stetten a.k.M. beziehungsweise Rottweil III Luft zu den Abstiegsplätzen.

TSV Stetten a.k.M. – TSV Burladingen 27:29 (11:14). Die Burladinger übernahmen von Beginn an die Führung und lagen teilweise mit fünf Toren vorne. Doch Stetten kämpfte sich immer wieder heran und schaffte in der 58. Minute den Ausgleich zum 26:26. In einer spannenden Schlussphase rettete Burladingen dann einen knappen Vorsprung über die Zeit. Beste Torschützen: Stetten: Nico Miguel Ruiz 6; Burladingen: Jannik Speidel 12/3.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – HSG Rottweil III 32:22 (15:8). Die Rottweiler erwischten den besseren Start. Nach dem Ausgleich war es bis zum 6:6 ein offener Schlagabtausch. Mit einem 5:0-Lauf stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg. Sie bauten nach dem Wechsel ihren Vorsprung weiter aus und beim 24:16 in der 47. Minute war die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: NTW: Stefan Wegner 8; Rottweil: Nils Haberkorn 7.

TV Hechingen – TV Weilstetten III 23:20. Nicht gemeldet.