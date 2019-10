TV Spaichingen peilt ersten Saisonsieg an

In der Handball-Bezirksliga Frauen reisen die Spitzenmannschaften HSG Rottweil und TG Schömberg mit leichten Vorteilen zur HK Ostdorf/Geislingen beziehungsweise zum HWB Winterlingen-Bitz. Offen ist das Verfolgerduell zwischen Fridingen/Mühlheim II und Dunningen/Schramberg. In den restlichen Partien gibt es ebenfalls keine Favoriten.

Bezirksliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim II – SG Dunningen/Schramberg (Samstag, 14 Uhr; Sepp-Hipp-Halle in Fridingen). Hier empfängt der Vierte den Dritten. Beide Mannschaften wollen den Anschluss nach vorne nicht verlieren und daher ist ein spannendes Verfolgerduell zu erwarten.

TV Onstmettingen – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II (Samstag, 17.15 Uhr; Raichberghalle). Beide Mannschaften haben bislang erst einen Sieg auf dem Konto und wollen sich mit einem weiteren Erfolg etwas weiter nach vorne orientieren.

HWB Winterlingen-Bitz – TG Schömberg (Sonntag, 14.30 Uhr; Sporthalle in Bitz). Die Gastgeberinnen mussten am vergangenen Wochenende beim Tabellenführer Rottweil eine Niederlage hinnehmen und stehen erneut vor einer schweren Aufgabe. Der Tabellenzweite aus Schömberg ist die einzige Mannschaft, die noch keinen Punkt abgeben musste, und reist als Favorit an.

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Rottweil (Sonntag, 15.15 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Die Gastgeberinnen mussten am vergangenen Wochenende die erste Niederlage hinnehmen und wollen sich nun vor eigenem Publikum rehabilitieren. Doch die Rottweilerinnen, die erst einen Minuspunkt haben, wollen die Tabellenführung festigen und werden keine Geschenke machen.

TV Spaichingen – TV Weilstetten II (Sonntag, 17 Uhr; Sporthalle Unterbach). Im Duell der Kellerkinder kämpfen beide Teams um den ersten Sieg. Die Spaichingerinnen, denen bisher ein Unentschieden gelang, werden versuchen ihren Heimvorteil auszuspielen. Doch der Gast aus Weilstetten wird dagegen halten.

Bezirksklasse Frauen

Das Verfolgerduell zwischen Hossingen-Meßstetten II und der HSG Neckartal ist offen. Auch in der Partie zwischen Rietheim-Weilheim und Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen gibt es keinen Favoriten.

HSG Rietheim-Weilheim – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III (Samstag, 17.40 Uhr; Kreissporthalle in Tuttlingen). Beide Mannschaften streben den ersten Punktgewinn an. Daher kann man hier mit einem offenen Schlagabtausch rechnen.

HSG Hossingen-Meßstetten II – HSG Neckartal (Samstag, 17.45 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten). Im Verfolgerduell empfängt der Tabellenzweite den Tabellendritten. Die Gastgeberinnen sind in der vergangenen Saison knapp am Aufstieg gescheitert und die Gäste sind aus der Bezirksliga abgestiegen. Beide Teams gehören zu den Titelaspiranten und daher wird ein interessantes Spiel erwartet.