TV Spaichingen nimmt auch die Hürde HWB Winterlingen-Bitz

In der Handball-Bezirksliga Männer liegt der TV Spaichingen nach dem hart erkämpften 19:17-Auswärtserfolg beim HWB Winterlingen-Bitz nun mit zwei Punkten Vorsprung vor der TG Schömberg allein an der Tabellenspitze. Die Aixheimer Reserve ist nach der knappen Niederlage bei der TG Schwenningen weiterhin in Abstiegsgefahr.

Bezirksliga Männer

HWB Winterlingen-Bitz – TV Spaichingen 17:19 (9:5). In diesem kampfbetonten Spiel bestimmten die Abwehrreihen von Beginn an das Geschehen. So stand es nach einer Viertelstunde erst 5:3. Der Rest der ersten Hälfte ging dann klar an den Gastgeber Winterlingen-Bitz. Nach dem 10:5 in der 33. Minute kam dann ein Bruch ins Spiel der Heimmannschaft und mit einem 6:0-Lauf drehte der TV Spaichingen die Partie. Beim 13:13 war dann wieder alles offen, ehe die Gäste erneut vier Tore in Folge erzielten und für klare Verhältnisse sorgten. Beste Torschützen: Heim: Til Henkel 10/2; Gast: Fabian Simmerer 6, Tim Wenzler 5/2.

TG Schwenningen – TV Aixheim II 26:25 (13:10). Beim 1:2 konnten die Gäste aus Aixheim das einzige Mal in diesem Spiel in Führung gehen. Mit einem 6:0-Lauf verschafften sich die Schwenninger dann aber Luft. Bis zur Halbzeit hatte die TG die Partie im Griff. Die Aixheimer zeigten aber Moral. Immer wieder kämpften sie sich heran und beim 22:22 in der 55. Minute schien das Spiel zu kippen. Am Ende retteten die Gastgeber dann aber einen knappen Vorsprung über die Zeit. Beste Torschützen: Heim: Manuel Arts 6/3; Gast: Benedikt Gruler 7.

Bezirksliga Frauen

Weilstetten II setzte sich gegen die punktgleiche Reserve der HSG Fridingen/Mühlheim durch und ist nun alleiniger Tabellendritter. Mit einem nicht unbedingt erwarteten Sieg bei der SG Dunningen/Schramberg verschaffte sich Winterlingen-Bitz weiter Luft zu den Abstiegsplätzen.

TV Weilstetten II – HSG Fridingen/Mühlheim II 30:26 (14:13). Bis zum 4:4 war es ein offener Schlagabtausch mit wechselnder Führung. Dann verschaffte sich der TV Weil-stetten mit einem 4:0-Lauf etwas Luft. Vor der Pause hatten die Gastgeberinnen dann einen Durchhänger und so konnte die HSG auf ein Tor verkürzen. Nach dem Wechsel hatten die Gäste leichte Vorteile und setzten sich bis zur 45. Minute zum 20:23 ab. Mit vier Toren in Folge drehte der TVW dann die Partie und gab seinen Vorsprung bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Beste Werferinnen: Heim: Tanja Steidle 8/5; Gast: Anika Hipp 6/3, Carolin Gögeglein 6.

SG Schramberg/Dunningen – HWB Winterlingen-Bitz 23:24 (12:12). Es war von Beginn an eine enge Partie mit vielen Führungswechseln. Dabei konnte sich keine Mannschaft entscheidende Vorteile erspielen. So blieb es bis zum Schluss spannend. Am Ende verpasste es Schramberg/Dunningen dann aber, noch das eigentlich gerechte Unentschieden zu erzielen. Beste Werferinnen: Heim: Marina Häsler 9/3; Gast: Luana Errico 13/7.

Kreisliga A Frauen

Mit einem sicheren 27:18-Heimsieg gegen den Tabellenletzten TSV Burladingen baute die HSG Frittlingen-Neufra die Tabellenführung aus. Zweiter ist jetzt die Reserve der SG Dunningen/Schramberg, die gegen den Vorletzten VfH Schwenningen ebenfalls zu einem Heimsieg (16:12) kam.

HSG Frittlingen-Neufra – TSV Burladingen 27:18 (16:8). Die HSG hatte von Beginn an alles im Griff und lag nach zehn Minuten bereits 8:2 vorne. Bis zur Halbzeit legte Frittlingen-Neufra dann den Grundstein zum Sieg. Die zweite Spielhälfte verlief ausgeglichen, doch Burladingen war nie in der Lage, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Beste Werferinnen: Heim: Sara Seifried 8/3, Ann-Kathrin Betting 6; Gast: Kayovo Wandy Cassinda Joaquim de Cavalho 8/1, Sophie Leis 6/2.

SG Dunningen/Schramberg II – VfH Schwenningen 16:12 (10:3). Die Gastgeberinnen standen von Beginn an sicher in der Abwehr und ließen nicht viel zu. Im Angriff nutzten sie ihre Chancen besser und so sah es zur Halbzeit nach einer klaren Angelegenheit für die SG-Zweite aus. Doch der VfH Schwenningen bewies großen Kampfgeist und schöpfte beim 12:9 in der 47. Minute wieder Hoffnung. Beste Werferinnen: Heim: Anica Faller 5/3, Sophia Leopold 5; Gast: Pia Stehle 5/3.