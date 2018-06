TV Spaichingen kassiert bittere Heimniederlage gegen Aixheim II

In der Handball-Bezirksklasse Männer hat der TV Spaichingen im Bemühen um den direkten Wiederaufstieg einen Rückschlag erlitten. Die Primstädter verloren in eigener Halle gegen die Aixheimer Reserve 23:24. Die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen kam beim Tabellenführer VfH Schwenningen mit 25:42 unter die Räder. Der VfH führt mit 6:0 Punkten die tabelle an.

Bezirksklasse Männer

VfH Schwenningen – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen 42:25 (21:12). Die Schwenninger kamen gut aus den Startlöchern und bestimmten von Beginn an das Geschehen. So lag der VfH nach sechs Minuten bereits mit 6:1 vorne. Die Angriffsmaschinerie der Gastgeber lief weiter auf Hochtouren und mit einer starken Abwehrleistung wurde der Vorsprung bis zur 25. Minute auf 20:9 ausgebaut. Nach dem Wechsel zogen die Schwenninger unaufhaltsam auf 42:25 davon. Beste Torschützen: Schwenningen: Benjamin Früh 12, Adam Kocsis 9, Matthias Stutz 9; NTW: Jochen Schwarz 8.

TV Spaichingen – TV Aixheim II 23:24 (11:11). Es war von Beginn an eine spannende Begegnung. Beide Mannschaften schenkten sich nichts und so gab es ständig einen Führungswechsel. Kein Team konnte sich entscheidende Vorteile erspielen und so kam es immer wieder zum Ausgleich. Auch nach dem Wechsel war es ein offener Schlagabtausch, der bis zum Spielende an Spannung kaum zu überbieten war. Am Ende hatten dann die Aixheimer das Glück auf ihrer Seite. Beste Torschützen: Daniel Koscher 8; Aixheim: Benedikt Gruler 9.

HSG Rietheim-Weilheim II – HSG Rottweil II 21:38. Nicht gemeldet.

Kreisliga A Männer

Aufsteiger Balgheim musste im Lokalderby bei der Spaichinger Reserve Lehrgeld zahlen. Die Spaichinger übernahmen mit diesem Erfolg die Tabellenführung. Einen nicht unbedingt erwarteten Sieg landete Ostdorf/Geislingen II bei der zweiten Mannschaft des TSV Dunningen verbuchen.

TV Spaichingen II – TSV Balgheim 29:20 (14:8). Die ersten zehn Minuten verliefen ausgeglichen, doch dann wurden die Spaichinger immer stärker. Aus einer sicheren Abwehr heraus setzten sie sich bis zur Pause mit sechs Toren ab. Auch nach dem Wechsel waren die Balgheimer nie in der Lage, dem Spiel noch eine Wende zu geben und mussten sich am Ende deutlich geschlagen geben. Beste Torschützen: Spaichingen: Johannes Mauthe 7/1, Philipp Betting 6; Balgheim: Jens Werth 9/6.

TSV Dunningen II – HK Ostdorf/Geislingen II 25:29 (9:14). Beste Torschützen: Dunningen: Simon King 7; HK: Tobias Stengel 9.

Kreisliga B Männer

TG Schwenningen II – HSG Frittlingen-Neufra II 23:22. Nicht gemeldet.

Kreisliga C Männer

TV Streichen II – HSG Fridingen/Mühlheim III 23:19 (16:10). Die Streichener standen sicher in der Abwehr und führten schnell mit 3:0. Sie bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus und so war beim 19:12 die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: Streichen: Heiko Herrmann 6, Manuel Maier 6/2; F-M: Hannes Baur 4, Florian Jetter 4/1.

Jungsenioren Ü32

HSG Rottweil – TV Spaichingen 18:25 (7:12). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nahm der Gast aus Spaichingen das Heft in die Hand. Bis zur Pause kam Rottweil noch einmal auf fünf Tore heran, doch beim 12:23 war die Vorentscheidung gefallen. Nach diesem Erfolg sind die Spaichinger weiterhin ohne Verlustpunkt. Beste Torschützen: Rottweil: Michael Holzer 7, Siggi Katzmeier 5; Spaichingen: Hansjörg Berner 8, Volker Schimanski 6.

Kreisliga A Frauen

VfH Schwenningen – HWB Winterlingen-Bitz 10:26 (4:11). Beste Werferinnen: Schwenningen: Julia Schulz 3, Ramona Hummel 3; HWB: Sarah Rominger 9, Alina Walter 5. (fro)