TV Spaichingen holt wichtige Punkte gegen den Abstieg

Die HSG Rottweil hat sich mit einem ungefährdeten Sieg bei der HSG Fridingen/Mühlheim II wieder an die Tabellenspitze der Handball-Bezirksliga Frauen gesetzt. Mit dem Heimsieg gegen Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II machte der Drittletzte Spaichingen einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Einen wichtigen Punkt konnte auch der Vorletzte Ostdorf/Geislingen bei Winterlingen-Bitz verbuchen. Überraschend deutlich setzte sich Onstmettingen gegen den Tabellendritten Weilstetten II durch.

Bezirksliga Frauen

TV Onstmettingen – TV Weilstetten II 28:14 (12:7). Die Onstmettingerinnen zeigten sich von Beginn an in der Abwehr aggressiv und hatten nach einer ausgeglichenen Anfangsphase alles im Griff. Bis zur Halbzeit konnten die Weilstetterinnen aber noch einigermaßen mithalten. Nach dem Wechsel erhöhten die Gastgeberinnen das Tempo und steuerten einem ungefährdeten Sieg entgegen. Beste Werferinnen: Heim: Franziska Dehner 7/3; Gast: Tanja Steidle 6/3.

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Rottweil 24:31 (12:13). Die erste Hälfte verlief ausgeglichen. Durch die aggressive Spielweise der Gäste mussten die Donautälerinnen aber viel einstecken. Die Heimmannschaft war zu Beginn der zweiten 30 Minuten konditionell nicht mehr auf der Höhe. So leitete Katrin Süßer bei den Gästen einige Tempogegenstöße ein und Rottweil baute den Vorsprung weiter aus. Diesen Rückstand konnte die HSG Fridingen/Mühlheim bis zum Schlusspfiff nur noch etwas verringern. Beste Werferinnen: Heim: Melissa Karl 5, Anika Hipp 4, Carolin Gögelein 4, Svenja Diesenberger 4/2; Gast: Berit Berner 8/3, Katrin Süßer 6.

TV Spaichingen – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II 29:25 (13:10). In einem fairen Spiel legte zunächst die HSG immer wieder vor. Nach dem Ausgleich zum 5:5 wurden die Spaichingerinnen stärker. Auch nach dem Wechsel gab sich Spaichingen keine Blöße und hielt die HSG auf Distanz. Beim 23:22 wurde es noch einmal spannend, doch mit einem 4:0-Lauf machte der TV alles klar. Beste Werferinnen: Heim: Nina Palilla 7/2, Xenia Heilig 7; Gast: Nadine Haberer 15/10.

HWB Winterlingen-Bitz – HK Ostdorf/Geislingen 18:18 (10:9). Von Beginn an war es ein ausgeglichenes Spiel. Beim 16:18 schien die HK auf der Siegerstraße. Der HWB schaffte aber erneut den Ausgleich und scheiterte mit einem Siebenmeter in der Schlussminute an der Torhüterin der Gäste. Beste Werferinnen: Heim: Luana Errico 10/8; Gast: Henriette Braun 6.

Bezirksklasse Frauen

Der Tabellenzweite Hossingen-Meßstetten II kam gegen die HSG NTW III nicht über ein Unentschieden hinaus und so konnte Schömberg II mit einem Heimsieg gegen die Reserve der HSG Baar nach Punkten gleichziehen.

HSG Hossingen-Meßstetten II – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III 24:24 (12:11). Die Anfangsphase ging klar an die Gastgeberinnen. Bis zum 10:6 in der 26. Minute hatten sie das Spiel im Griff. Doch die Gästen fanden nun besser in die Partie und kämpften sich bis zur Halbzeit auf ein Tor heran. Nach dem Wechsel wogte die Begegnung hin und her. So kam es am Ende zu einem leistungsgerechten Unentschieden. Beste Werferinnen: Heim: Sonja Auer 7/3; Gast: Jana Renner 6/2.

TG Schömberg II – HSG Baar II 30:25 (16:13). Die Gastgeberinnen lagen von Beginn an in Führung, doch zunächst hielten die Gäste von der HSG Baar den Anschluss. Beim 15:10 in der 27. Minute konnte sich die TG aber etwas Luft verschaffen. Nach dem Wechsel kämpfte sich die HSG zum 17:15 heran, ehe die Schömbergerinnen mit einem 5:0-Lauf die Weichen auf Sieg stellten. Beste Werferinnen: Heim: Tatjana Geiger 8/7; Gast: Maria Irion 10.

Kreisliga A Frauen

HSG Frittlingen-Neufra – HSG Baar IV 18:25 (10:11). Die Gäste erwischten den besseren Start. Doch Frittlingen-Neufra kämpfte sich immer wieder heran und ließ sich bis zur Halbzeit nicht abschütteln. Der Beginn der zweiten Hälfte gehörte der Heimmannschaft, die beim 12:11 das einzige Mal in Führung ging. Die HSG Baar zeigte nun eine starke Abwehrleistung und sorgte beim 14:19 für die Vorentscheidung. Durch den Sieg im Spitzenspiel hat der Zweite HSG Baar IV nun gute Chancen im Titelrennen, doch Frittlingen-Neufra hat drei Spiele mehr absolviert und bleibt vorerst vorne. Beste Werferinnen: Heim: Ann-Kathrin Betting 6/2; Gast: Carolin Irion 8.