TV Spaichingen hofft auf Sieg in Deutenberghalle

Die Handballfrauen des TV Spaichingen hoffen am Sonntag in der Bezirksliga auf einen Auswärtssieg beim Schlusslicht TG Schwenningen. Die Schömbergerinnen reisen mit Vorteilen zur Weilstetter Reserve. Auch von Fridingen/Mühlheim II kann man einen Auswärtssieg beim Vorletzten Ostdorf/Geislingen erwarten. Einen Heimvorteil muss man Dunningen/Schramberg gegen Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II einräumen.

Bezirksliga Frauen

TG Schwenningen – TV Spaichingen (Sonntag, 13 Uhr; Deutenberghalle 2). Mit dem Heimvorteil im Rücken werden die Schwenningerinnen versuchen, die rote Laterne abzugeben. Doch der Drittletzte aus Spaichingen kann sich noch keinesfalls in Sicherheit wiegen. Die Gäste wollen sich für die Niederlage im Hinspiel revanchieren.

TV Weilstetten – TG Schömberg (Sonntag, 15 Uhr; Längenfeldhalle in Balingen). Nach der jüngsten deutlichen Auswärtsniederlage haben die Weilstetterinnen vor eigenem Publikum etwas gutzumachen. Doch die Schömbergerinnen wollen mit einem Erfolg wieder zurück an die Tabellenspitze.

HK Ostdorf/Geislingen – HSG Fridingen/Mühlheim II (Sonntag, 15.20 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Der Vorletzte Ostdorf/Geislingen geht nach dem jüngsten Punktgewinn mit neuem Selbstvertrauen in diese Partie. Auch musste man sich im Vorspiel nur unglücklich geschlagen geben, was in eigener Halle gewisse Hoffnungen weckt. Doch die Gäste, die im gesicherten Mittelfeld stehen, gelten als Favorit.

SG Dunningen/Schramberg – HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II (Sonntag, 17 Uhr; Wehle-Sporthalle). Die Gastgeberinnen stehen im gesicherten Mittelfeld, werden aber dennoch mit dem nötigen Ernst in diese Partie gehen. Die HSG hat als Viertletzter bereits ein beruhigendes Polster nach hinten, kann sich aber noch nicht in Sicherheit wiegen. Die SG konnte das Hinspiel knapp gewinnen.

Bezirksklasse Frauen

HSG Neckartal – TG Schömberg II (Samstag, 17.30 Uhr; Neckarhalle in Oberndorf). Die Gastgeberinnen stehen bereits als Meister fest. Die Gäste streben noch den zweiten Platz an und werden sich nicht kampflos in ihr Schicksal ergeben. Nach dem deutlichen Sieg im Hinspiel liegen die größeren Erfolgsaussichten aber auch dieses Mal bei der HSG.

Kreisliga A Frauen

Mit nur einer Niederlage liegt der Tabellenzweite HSG Baar IV gut im Rennen um die Meisterschaft und geht daher auch als Favorit in sein Heimspiel gegen das Schlusslicht aus Burladingen. Trotz des Heimvorteils werden dem Vorletzten VfH Schwenningen, der erst einen Punkt auf dem Konto hat, nur Außenseiterchancen gegen die dritte Mannschaft der HSG Baar eingeräumt. - Die Spiele im Einzelnen: VfH Schwenningen – HSG Baar III (Samstag, 18.15 Uhr; Deutenberghalle 1), HSG Baar IV – Burladingen (Sonntag, 13.30 Uhr; Solweghalle in Trossingen).