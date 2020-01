TV Spaichingen gewinnt Derby gegen TV Aixheim II deutlich 35:22

In der Handball-Bezirksliga Männer hat der TV Spaichingen mit einem ungefährdeten Heimsieg gegen die Aixheimer Reserve die Tabellenführung ausgebaut. In Mittelfeldduellen kamen die Reserve der HSG Albstadt und die TG Schwenningen zu Heimsiegen gegen Fridingen/Mühlheim II beziehungsweise Winterlingen-Bitz. Einen Heimsieg verbuchte der Vorletzte HSG Neckartal gegen Rottweil II. Somit wird die Situation für den Letzten Streichen, der eine Heimniederlage gegen Hossingen-Meßstetten kassierte, immer prekärer.

Bezirksliga Männer

HSG Albstadt II – HSG Fridingen/Mühlheim II 32:25 (19:12). Die Gäste fanden etwas besser ins Spiel und hatten bis zum 6:7 in der zehnten Minute die Nase immer knapp vorne. Dann hatte sich die Abwehr der Albstädter besser auf den Angriff der Gäste eingestellt. Mit schnellen Angriffen setzten sich die Gastgeber auf 15:9 ab. Zu Beginn der zweiten Hälfte kämpften sich die Gäste wieder etwas näher heran. Nach dem 19:15 erhöhte die Heimmannschaft das Tempo und sorgte so am Ende noch für einen ungefährdeten Heimsieg. Beste Torschützen: Heim: ausgeglichen, Gast: Jonas Schwarz 12/2.

TV Spaichingen – TV Aixheim II 35:22 (15:11). Von Beginn an nahmen die Spaichinger das Heft in die Hand und führten schnell 4:0. Danach fingen sich die Aixheimer und kämpften sich auf zwei Tore heran. Doch die Gastgeber erholten sich schnell und bauten den Vorsprung bis zur Halbzeit wieder auf vier Tore aus. Nach dem Wechsel zeigten die Aixheimer eine starke Abwehrleistung und setzten sich mit schnellen Angriffen kontinuierlich weiter ab. Am Ende waren die Gäste chancenlos. Beste Torschützen: Heim: Daniel Koscher 7; Gast: Marcel Obergfell 8/4.

TG Schwenningen – HWB Winterlingen-Bitz 28:27 (14:15). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase fanden die Schwenninger besser ins Spiel und verschafften sich beim 10:6 etwas Luft. Dann wurden die Gäste aber wieder stärker und schafften beim 12:12 erneut den Ausgleich. Mit einem 3:0-Lauf übernahm die TG nach dem Wechsel wieder die Führung. Nun legten die Gastgeber immer zwei bis drei Tore vor, ehe der HWB beim 25:25 wieder Hoffnung schöpfte. Mit dem Schlusspfiff gelang der TG der glückliche Siegtreffer. Beste Torschützen: Heim: Tobias Czech 7, Gast: Til Henkel 8.

HSG Neckartal – HSG Rottweil II 21:19 (10:8). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erspielte sich die HSG Neckartal beim 8:5 einen Drei-Tore-Vorsprung. Der Start in die zweite Hälfte gelang den Gästen besser und sie lagen beim 11:12 erstmals vorne. Bis zum 16:16 verlief die Partie ausgeglichen, ehe die Heimmannschaft mit einem 4:0-Lauf für die Vorentscheidung sorgte. Beste Torschützen: Fabian Gühring 6/6; Gast: Marvin Alf 9/5.

TV Streichen – HSG Hossingen-Meßstetten 21:25 (11:12). Es war lange Zeit ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem sich keine Mannschaft große Vorteile erspielen konnte. Marcel Endreß, der Trainer von Schlusslicht Streichen, war mit seiner Mannschaft, trotz der Niederlage zufrieden, denn sie verkaufte sich gegen den Tabellendritten Hossingen-Meßstetten recht gut. In der Schlussphase unterliefen den Gastgebern aber zu viele einfache Fehler, die von der HSG ausgenutzt wurden. Beste Torschützen: Heim: Manuel Schneller 7; Gast: Stefan Reitspieß 5/1, Jonas Hauser 5.

Bezirksklasse Männer

Mit einem sicheren Auswärtssieg bei der Reserve der HSG Baar baute der VfH Schwenningen die Tabellenführung weiter aus. Die HSG fiel dadurch auf den vorletzten Platz zurück. Der Tabellenvorletzte Schömberg II feierte einen Heimsieg gegen Balgheim und machte dadurch zwei Plätze gut.

TV Weilstetten III – HK Ostdorf/Geislingen II 31:33 (16:15). Der Gastgeber fand in den ersten 18 Minuten keinen Zugriff auf das Spiel. Eine Auszeit brachte dann die Wende. Der Rückstand von 6:12 wurde bis zur Halbzeit auf 16:15 gedreht. Mit diesem Rückenwind kamen die Füchse mit vollem Elan aus der Kabine. Beim Stand von 24:20 in der 40. Minute kam dann aber ein Bruch ins Spiel. So gab es innerhalb von sechs Spielminuten sieben Zeitstrafen, wobei die Füchse teilweise nur mit drei Spielern auf dem Feld standen. Dies nutzte die HK-Reserve und gewann noch das Spiel. Beste Torschützen: Heim: Philippe Baudrillard 11/3; Gast: Tobias Stengel 10/3.

TG Schömberg II – TSV Balgheim 31:29 (13:12). In diesem kampfbetonten Spiel, mit vielen Zeitstrafen, nahmen die Schömberger von Beginn an das Heft in die Hand und sie führten schnell 2:0. Die Balgheimer kämpften sich immer wieder heran, doch sie schafften nie den Ausgleich. Schömberg stand in der Abwehr besser und lag im der zweiten Hälfte meist mit drei bis vier Toren vorne. Daher war der Sieg der TG auch verdient. Beste Torschützen: Heim: Frank Eha 9/5, Andreas Weiß 7; Gast: Jens Werth 11/6.

HSG Baar II – VfH Schwenningen 30:39 (11:15). Die Schwenninger erwischten eine guten Start und führten schnell 3:0. Doch die HSG hielt nun dagegen und ging beim 7:6 in der 18. Minute erstmals in Führung. Bis zum 11:12 war es ein offener Schlagabtausch. Mit einem 5:0-Lauf stellte der VfH dann die Weichen auf Sieg. Die HSG kam noch einmal bis auf drei Tore heran. In den letzten 20 Minuten waren die Gäste aber die dominierende Mannschaft und beim 18:26 in der 45. Minute war die Entscheidung gefallen. Beste Torschützen: Heim: Raphael Schmider 12/4; Gast: Marius Anton 8/4, Patrick Teubert 7.

Kreisliga A Männer

TSV Burladingen – HSG Hossingen-Meßstetten II 30:21 (16:10). In diesem fairen Spiel nahmen die Burladinger von Beginn an das Heft in die Hand. Beste Torschützen: Heim: Thomas Pfister 8, Manuel Göz 7/3; Gast: Gabriel Gscheidle 4/2, Simon Schweizer 4.

TG Schwenningen II – TSV Stetten a.k.M. 22:24 (10:14). Beste Torschützen: Heim: Cedric Schulz 6; Gast: Lars Rademacher 6.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen – HSG Rottweil III 31:26 (16:13). Die Gäste fanden besser ins Spiel und führten schnell 2:0. Nach dem Ausgleich war es ein offener Schlagabtausch und bis zum 12:12 verschaffte sich keine Mannschaft Vorteile. Dann stand die HSG NTW besser in der Abwehr und setzte sich vorentscheidend auf 28:19 ab. Mit einem starken Schlussspurt konnten die Gäste das Ergebnis noch etwas freundlicher gestalten. Beste Torschützen: Heim: Stefan Wegner 7, Adrian Jäger 7, Christian Scheunemann 7; Gast: Nils Haberkorn 11.