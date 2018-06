TV Spaichingen empfängt den Tabellenführer Rottweil

In der Handball-Bezirksliga Männer steht der TV Spaichingen am Samstag gegen den Tabellenführer HSG Rottweil vor einer schweren Aufgabe. Im Verfolgerduell empfängt die TG Schwenningen die HSG Baar. Offen ist die Partie zwischen Dunningen und Hossingen-Meßstetten. In einem Kellerduell stehen sich die Reserve der HSG Albstadt und Schömberg gegenüber.

Bezirksliga Männer

HSG Albstadt II – TG Schömberg (Samstag, 20 Uhr; Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen). Beide Mannschaften haben bislang sechs Punkte auf der Habenseite und stecken im Abstiegskampf.

TG Schwenningen – HSG Baar (Samstag, 20 Uhr; Deutenberghalle 1). Nach der überraschenden Niederlage am vergangenen Wochenende dürfen sich die Schwenninger keinen weiteren Ausrutscher mehr erlauben, wenn sie noch in den Kampf um die ersten beiden Plätze eingreifen wollen. Etwas besser platziert ist die HSG Baar, die auf dem zweiten Platz steht. Die Schwenninger wollen sich daheim rehabilitieren.

TV Spaichingen – HSG Rottweil (Samstag, 20 Uhr; Sporthalle am Stadion). Bislang sind die Spaichinger hinter den Erwartungen zurückgeblieben und stecken als Drittletzter im Abstiegskampf. In eigener Halle wird man daher alles versuchen, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Tabellenführer Rottweil gilt nach den bisher gezeigten Leistungen als Favorit.

TSV Dunningen – HSG Hossingen-Meßstetten (Sonntag, 17 Uhr; Wehle-Sporthalle). Dunningen hat noch eine kleine Chance im Kampf um die beiden ersten Plätze und wird daher alles daran setzen, um dem Tabellendritten Hossingen-Meßstetten ein Bein zu stellen.

Bezirksklasse Männer

Der Tabellenletzte Frommern geht nur als Außenseiter in sein Heimspiel gegen den Tabellendritten Aixheim II. Einen Heimsieg kann man von der HSG Neckartal gegen den Vorletzten Frittlingen/Neufra erwarten.

TSV Frommern-Dürrwangen – TV Aixheim II (Samstag, 18.15 Uhr; Realschulhalle in Balingen). Der Letzte, Frommern, war am vergangenen Wochenende erneut unter den Verlierern und muss sich so langsam etwas einfallen lassen. Dem bislang einzigen Sieg wird man versuchen, nun einen weiteren folgen zu lassen. Doch die Gäste aus Aixheim haben nichts zu verschenken, denn mit einem Sieg könnten sie die Tabellenführung übernehmen.

HSG Neckartal – HSG Frittlingen/Neufra (Samstag, 19 Uhr; Stadionhalle in Sulz). Nach einem durchwachsenen Saisonstart ließ die HSG Neckartal in den jüngsten beiden Spielen einen deutlichen Aufwärtstrend erkennen. Der Trainerwechsel machte sich bemerkbar und so konnte mit zwei deutlichen Siegen das Punktekonto ausgeglichen werden. Vor eigenem Publikum will man diesen Aufwärtstrend nun fortsetzen. Die Gäste aus Frittlingen/Neufra haben als Vorletzter nichts zu verschenken. (fro)