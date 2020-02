TV Spaichingen darf sich keinen Ausrutscher erlauben

In der Handball-Bezirksliga Männer will sich der Tabellenzweite TV Spaichingen im Heimspiel gegen die HSG Neckartal für die Hinspielniederlage revanchieren. Von Hossingen-Meßstetten wird ein Heimsieg gegen die TG Schwenningen erwartet. Offen ist die Partie Fridingen/Mühlheim II gegen Rottweil II, während Ostdorf/Geislingen mit leichten Vorteilen zur Aixheimer Reserve reist.

Bezirksliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Rottweil II (Samstag, 16 Uhr; Sepp-Hipp-Halle in Fridingen). Die Gastgeber konnten sich im Vorspiel recht deutlich durchsetzen. In den vergangenen Spielen lief es jedoch nicht nach Wunsch und so fielen sie auf den vorletzten Platz zurück. Mit dem Heimvorteil im Rücken will die Donautal-Reserve wieder an den Gästen vorbeiziehen, die nur zwei Punkte mehr auf dem Konto haben.

TV Aixheim II – HK Ostdorf/Geislingen (Samstag, 17.30 Uhr; Sporthalle in Aldingen). Aufsteiger Aixheim II steht derzeit auf dem drittletzten Platz und wird vor eigenem Publikum alles versuchen, um sich etwas weiter nach vorne zu arbeiten. Die Gäste stehen auf einem sicheren Mittelfeldplatz und können daher unbeschwert aufspielen.

HSG Hossingen-Meßstetten – TG Schwenningen (Samstag, 19.30 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten). Nach der zuletzt überraschenden Niederlage hat der Tabellendritte Hossingen-Meßstetten in eigener Halle etwas gutzumachen. Der Gast aus Schwenningen will jedoch sein Punktekonto ausgleichen und wird sich nicht verstecken.

TV Spaichingen – HSG Neckartal (Sonntag, 17 Uhr; Sporthalle Unterbach). Im Hinspiel musste der Tabellenzweite Spaichingen eine überraschend deutliche Niederlage hinnehmen. Einen weiteren Ausrutscher können sich die Gastgeber aber nicht erlauben, wenn sie weiter im Titelrennen bleiben wollen. Die Gäste, die im hinteren Drittel der Tabelle stehen, rechnen sich auch dieses Mal Chancen aus.

Bezirksklasse Männer

Tabellenführer VfH Schwenningen geht als klarer Favorit in sein Heimspiel gegen Spaichingen II. Von Rietheim-Weilheim II kann man ebenfalls einen Heimsieg gegen das Schlusslicht Hechingen erwarten. Offen sind die Partien Onstmettingen gegen Weilstetten III und Schömberg II gegen HSG Baar II.

HSG Rietheim-Weilheim II – TV Hechingen (Samstag, 17.30 Uhr; Kreissporthalle in Tuttlingen). Die Gastgeber stehen mit einem ausgeglichenen Punktekonto im gesicherten Mittelfeld. Trotz des überlegenen Sieges im Hinspiel werden sie den Tabellenletzten aus Hechingen aber keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Die Gäste haben immer wieder mit großen personellen Problemen zu kämpfen.

TV Onstmettingen – TV Weilstetten III (Samstag, 19 Uhr; Raichberghalle). Beide Mannschaften haben noch Chancen auf den zweiten Platz und werden daher ihre ganze Kampfkraft in die Waagschale werfen. Im Hinspiel teilte man sich die Punkte und auch dieses Mal ist eine spannende Partie zu erwarten.

VfH Schwenningen – TV Spaichingen II (Samstag, 20 Uhr; Eichberghalle in Blumberg). Tabellenführer VfH Schwenningen hat eine blütenweise Weste, sollte deshalb aber nicht leichtsinnig werden. Der Gast aus Spaichingen steht mit einem ausgeglichenen Punktekonto im hinteren Mittelfeld und wird sich bestimmt nicht kampflos in sein Schicksal ergeben.

TG Schömberg II – HSG Baar II (Sonntag, 15 Uhr; Sporthalle in Schömberg). In eigener Halle wollen sich die Schömberger für die Hinspielniederlage revanchieren. Doch die Gäste, die nur zwei Punkte weniger auf dem Konto haben werden voll dagegen halten.

Kreisliga A Männer

HSG Hossingen-Meßstetten II – TG Schwenningen II (Samstag, 16 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten). Die Gastgeber konnten bislang erst ein Spiel erfolgreich bestreiten und liegen daher auch auf dem letzten Platz. Mit dem Heimvorteil im Rücken streben sie den zweiten Sieg an, denn sie möchten die rote Laterne abgeben.

Kreisliga B Männer

Tabellenführer Spaichingen III geht mit guten Siegchancen in sein Heimspiel gegen die Reserve der HSG Neckartal. Im Verfolgerduell stehen sich der Zweite HSG Albstadt III und der Dritte VfH Schwenningen II gegenüber. Der Sieger dieser Begegnung hat weiterhin Chancen im Titelrennen. - Die Begegnungen im Einzelnen: HSG Albstadt III – VfH Schwenningen II (Samstag, 16.15 Uhr; Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen), TV Spaichingen III – HSG Neckartal II (Samstag, 17.45 Uhr; Sporthalle Unterbach).