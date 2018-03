TV Spaichingen baut Tabellenführung aus

Mit dem Heimsieg gegen HWB Winterlingen-Bitz hat der TV Spaichingen die Tabellenführung in der Handball-Bezirksklasse der Männer ausgebaut.

TV Spaichingen – HWB Winterlingen-Bitz 30:19 (14:9). In der Anfangsphase standen beide Abwehrreihen gut. Die Gastgeber gingen 3:2 und 5:2 in Führung. Die Gäste kämpften sich jedoch wieder bis auf ein Tor heran. Mit schnellen Angriffen zog Spaichingen bis zur 23. Minute zum 11:6 davon. Gleich nach dem Wechsel sorgte der TVS für die Vorentscheidung, baute den Vorsprung auf 17:9 (37.) aus und kam zu einem ungefährdeten Sieg. Beste Torschützen: TVS: Fabian Simmerer 6; HWB: Timo Schlagenhauf 5/1.

HK Ostdorf/Geislingen II – TG Schömberg II 26:25 (13:9). Der Gast fand besser ins Spiel und lag schnell 3:1 vorn. Die HK fing sich aber und wurde in der Abwehr stärker. Im Angriff nutzten die Gastgeber ihre Chancen konsequenter und lagen zur Halbzeit vorne. Nach dem Wechsel blieb die HK am Drücker. Beim 22:16 (47.) schien die Partie entschieden. Dann kam ein Bruch ins Spiel der Gastgeber, den die Gäste gnadenlos ausnutzten und in der 59. Minute den Ausgleich schafften. Mit dem Schlusspfiff gelang Lukas Eberhart doch der Siegtreffer für die HK. Beste Torschützen: HK: Tobias Stengel 7; TGS: Nico De Bellis 13.