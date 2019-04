TV-Sender sucht mutige Bräute

Vielen ist sie bekannt, die US-amerikanische Filmkomödie „Die Braut, die sich nicht traut“, mit Julia Roberts und Richard Gere in den Hauptrollen – in Tuttlingen wird nun aber die Braut gesucht, die sich traut: Der Privatsender VOX wird für seine beliebte Serie „Zwischen Tüll und Tränen“ beim Tuttlinger Geschäft Home-Bride und Home-Living & Hair drehen, und dafür werden mutige Bräute gesucht.

Seit Dezember 2016 dreht sich in der VOX-Doku-Serie „Zwischen Tüll und Tränen“ alles um das wohl wichtigste Kleid im Leben einer Frau - das Brautkleid. Für eine neue Sendung, die im Herbst dieses Jahres ausgestrahlt wird, kommen die Fernsehleute der Produktionsfirma 99 pro Media nach Tuttlingen, um im hiesigen Fachgeschäft zu drehen. Inhaber Christian Sailler hatte sich bei dieser mit einem Casting-Video beworben, und wurde aus zahlreichen bundesweiten Mitbewerbern für den hiesigen süddeutschen Raum ausgewählt.

„Die Aktion ist sicherlich auch eine Chance für die Stadt Tuttlingen“, meint Christian Sailler, „denn die in VOX ausgestrahlte Sendung stellt im Vorspann zunächst einmal die Stadt, ihre Umgebung und ihre Besonderheiten vor, bevor es dann zur Beratung und zum Dreh mit den Bräuten geht.“ Diese dürfen zu dem Termin übrigens insgesamt vier Begleitpersonen ihrer Wahl mitbringen. Ausschlaggebend für den Zuschlag in Tuttlingen sei sicherlich das angebotene Gesamtkonzept von Frisur, Makeup, Brautfloristik und dem Kleid gewesen, so Sailler.

Nun fehlt nur noch eines: die passenden Bräute, die bereit sind, vor laufender Kamera „Ja“ zum Traum-Hochzeitskleid zu sagen. Sie können sich ab sofort im Laden in Tuttlingen bewerben. Die Namen und Adressen werden an die Produktionsfirma 99 pro Media weitergeleitet, die sich dann mit ihnen in Verbindung setzen und den oder die Termine ausmachen wird.