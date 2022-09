TV Nendingen trägt Vereinsmeisterschaften im Tischtennis aus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Tischtennisabteilung des TV Nendingen hat die diesjährigen Vereinsmeisterschaften in der Nendinger Donauhalle ausgetragen. Bei den Herren gingen zehn Spieler an den Start und gespielt wurde im Modus jeder-gegen-jeden. Nach spannenden und kräftezehrenden Spielen sicherte sich Alexander Bihlmayer den Titel des Vereinsmeisters, bereits zum dritten Mal in Folge. Knapp dahinter belegte Rolf Kammerlander den zweiten Platz vor Martin Kremser, der den dritten Platz einnahm. Die weiteren Plätze belegten Roland Manz, Dirk Heinisch, Thomas Schaz, Johann Schmidt, Maik Greiner, Paul Mahlenbrey und Markus Mahlenbrey.

Bei der Jugend gab es sechs Teilnehmer, auch hier wurde im Modus jeder-gegen-jeden gespielt. Ungeschlagener Sieger wurde Paul Mahlenbrey vor Mateo Bekavac, Tim Vosseler, Noah Schwarz, Robert Wuchert und Alessio Schiele.

Im Anschluss an das Turnier fand die Siegerehrung statt. Dirk Heinisch begleitet seit zwanzig Jahren das Amt des Abteilungsleiters, als Dank wurde ein Präsentkorb übergeben.

Das Training findet immer dienstags statt, dabei sind Neulinge, Wiedereinsteiger und Gastspieler jederzeit willkommen. Weitere Informationen gibt es unter www.tvnendingen.de.