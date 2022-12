TV Möhringen veranstaltet Nikolausfeier im „Lichterzauber"

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am zweiten Adventssonntag feierte der TV Möhringen in der gut besuchten Angerhalle das traditionelle Nikolausturnen. Zahlreiche Kinder aus den Turn- und Leichtathletikgruppen waren voller Vorfreude auf diesen besonderen Tag, denn sie durften sich auf der Bühne präsentieren.

Unter dem Motto „Lichterzauber“ wurde dem Publikum aus Eltern, Geschwistern, Großeltern, Freunden und Bekannten ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Zwischen den Darbietungen erfolgte die Sportlerehrung durch den Vorsitzenden Steffen Keller und Oberturnwartin Erika Schellhammer. Für besondere Leistungen in der Saison 2022 wurden ausgezeichnet: Finja Egle (Medaille, MK-Abzeichen in Silber), Sebastian Haas und Sebastian Möller (Bronzepokal, MK-Abzeichen in Gold), Maimouna Fall (Silberpokal, MK-Abzeichen in Gold), Vanessa Sicka (Goldpokal), Luisa Weißgraf (Goldpokal), Diara Fall und Katharina Abt (je Goldpokal, MK-Abzeichen in Gold) und Emma Schulz (Goldpokal und Prämie) für ihre Erfolge auf Landesebene und Teilnahme bei den Deutschen Jugendmeisterschaften. Für ihre guten Platzierungen beim Gau-Kinderturnfest erhielten Maimouna Fall, Pauline Francesko und Diana Mildenberger eine Medaille. Alle Kinder, die an der Kreis-Kinderliga teilgenommen haben, erhielten ein Kinderleichtathletik Armband.

Weiteres Highlight der Nikolausfeier war der Besuch des Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht, die unter dem Gesang von „Lasst uns froh und munter sein“, der auf der Bühne versammelten Turnvereinskinder, den Saal betraten. Dieser las aus seinem Buch vor, was die Kinder in ihren Gruppen übers Jahr so angestellt haben und unbedingt besser werden müsse, bezeugte jedoch, dass sie im Großen und Ganzen recht brav sind! So hatte er für Jedes noch einen Weckenmann im Gepäck, bevor er weiter zog.

Steffen Keller bedankte sich abschließend im Namen des Vorstandes bei allen, die zu Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben – die Übungsleiter/-innen für ihr Engagement, die Tornados, die den Gerätetransport bewerkstelligten, das Wirtschaftsteam und alle Helfer, die für das Wohl unserer Gäste bemüht waren und nicht zuletzt für die zahlreichen Kuchenspenden von den Eltern. Besonderer Dank gilt Erika Schellhammer, Sarah Röhrer und Antje Schulz für Planung und Organisation.