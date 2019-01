TV Aixheim zieht ins Final Four ein

Im Handball-Bezirkspokal der Männer haben der TV Aixheim und die TG Schömberg das Final Four erreicht. Der Landesligist Aixheim setzte sich im Viertelfinale gegen Fridingen/Mühlheim II 30:22 durch und in einem Bezirksligaduell ließen die Schömberger der HSG Neckartal keine Chance.

TV Aixheim – HSG Fridingen/Mühlheim II 30:22 (13:12). Die Aixheimer erwischten den besseren Start und führten schnell 3:0. Danach unterliefen ihnen aber zu viele Fehler. So konnte sich die HSG-Reserve aus dem Donautal in der ausgeglichenen ersten Hälfte bis zur Pause auf ein Tor heran kämpfen. Nach dem Wechsel wurden die Gäste stärker und gingen mit 14:13 erstmals in Führung. Bis zum 17:18 in der 39. Minute liefen die Gastgeber dann einem Rückstand hinterher. Nun besann sich Aixheim aber auf seine Stärken und machte mit einem energischen Schlussspurt alles klar. Beste Torschützen: TVA: Andreas Faitsch 10/6, Michael Klaritsch 6; HSG: Matthias Hipp 7/2, Daniel Ulmschneider 5.

TG Schömberg – HSG Neckartal 33:19 (17:10). Die Gastgeber erwischten eine starke Anfangsphase und führten schnell 7:0. Danach fanden die Gäste besser ins Spiel. Sie konnten die Partie nun ausgeglichen gestalten. Es gelang ihnen jedoch nicht, den Rückstand zu verkürzen. Nach dem Wechsel waren die Gäste chancenlos. Beste Torschützen: TGS: Bastian Zanker 8, Nico De Bellis 8; HSG: Sebastian Haaga 6.