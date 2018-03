TV Aixheim winkt die Tabellenführung

In der Handball-Bezirksliga der Herren treffen der Zweite TV Aixheim und Tabellenführer HSG Rottweil aufeinander. Bei einem Heimsieg übernimmt der TVA die Führung. Siegen die Gäste wäre eine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen gefallen. Die HSG Fridingen/Mühlheim II muss gewinnen, um Chancen auf den Klassenerhalt zu haben. In der Bezirksklasse stehen sich die Verfolger TV Aixheim II und HSG Rottweil II gegenüber. Die HSG Baar II ist Favorit in Winterlingen-Bitz.

Bezirksliga Männer

HSG Albstadt II – HK Ostdorf/Geislingen (Samstag, 18 Uhr; Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen). In diesem Mittelfeldduell wollen sich die Albstädter für die 28:31-Hinspielniederlage revanchieren.

TV Aixheim – HSG Rottweil (Samstag, 19.30 Uhr; Sporthalle in Aldingen). Mit einem Heimsieg gegen den Ersten aus Rottweil könnte sich der Zweite Aixheim an die Spitze setzen. Allerdings muss das nicht auf Dauer sein. Die Gäste, die das Hinspiel 32:29 gewannen und noch keine Niederlage einstecken mussten, haben drei Minuspunkte weniger.

TV Streichen – VfH Schwenningen (Samstag, 20 Uhr; Realschulhalle in Balingen). Streichen hat den dritten Platz schon so gut wie sicher und wird bei zwei Punkten Rückstand auf Aixheim versuchen, noch den zweiten Platz zu erreichen. Der Letzte aus Schwenningen hat nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt, reist nach dem 33:30-Auswärtssieg bei der HSG Fridingen/Mühlheim II aber mit neuem Selbstvertrauen an. Aber alles andere als ein Sieg von Streichen wäre eine große Überraschung.

HSG Hossingen-Meßstetten – TG Schömberg (Samstag, 20 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten). Die Gastgeber wollen sich mit einem Sieg weiter in Sicherheit bringen. Im Hinspiel ging Hossingen-Meßstetten beim 24:38 aber leer aus. Die Schömberger führen als Vierter das Mittelfeld an und können ohne Druck in die Partie gehen.

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Neckartal (Samstag, 20 Uhr; Sporthalle in Mühlheim). Wenn es zwei Absteiger aus der Bezirksliga gibt, dann wird die Luft für den Vorletzten HSG Fridingen/Mühlheim II immer dünner. Nur ein Heimsieg gegen den Drittletzten hält bei sechs Punkten Rückstand die minimale Chance auf die Rettung am Leben. Die Gäste, die das Hinspiel 29:18 gewannen, könnten sich mit einem Sieg in Sicherheit bringen.

Bezirksklasse Männer

TV Aixheim II – HSG Rottweil II (Samstag, 17.30 Uhr; Sporthalle in Aldingen). Für den Dritten Aixheim II ist es die letzte Chance auf einen der beiden Spitzenplätze. Es muss ein Sieg gegen den Zweiten Rottweil II her. Die Gäste haben bereits drei Punkte Vorsprung. Das Hinspiel konnten die Gäste 34:26 für sich entscheiden.

TV Hechingen – TG Schömberg II (Samstag, 19.30 Uhr; Kreissporthalle in Hechingen). Der Letzte Hechingen ist nicht mehr vor dem Abstieg zu retten. In den verbleibenden Spielen will der TVH eine anständige Leistung zeigen. Die favorisierten Gäste stehen im gesicherten Mittelfeld und setzten sich 33:23 durch.

HK Ostdorf/Geislingen II – TV Onstmettingen (Samstag, 20 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Nach einer Durststrecke mit sieben Niederlagen ließen die Onstmettinger am vergangenen Wochenende mit dem 28:23-Sieg gegen den Tabellendritten TV Aixheim II aufhorchen und kamen zu wichtigen Punkten im Abstiegskampf. Trotz des Hinspielsieges (28:24) über den TVO dürfte die HK gewarnt sein. Ostdorf/Geislingen II hat nur zwei Punkte Vorsprung auf die Gäste und will sich weiter von der Abstiegszone absetzen.

HWB Winterlingen-Bitz – HSG Baar II (Samstag, 20 Uhr; Sporthalle in Bitz). Winterlingen-Bitz verbuchte durch den 29:23-Sieg gegen den Letzten Hechingen wichtige Punkte im Abstiegskampf. Der HWB ist aber noch nicht gesichert. Der Vierte HSG Baar II führt das Mittelfeld an und kann bei jeweils drei Punkten Abstand nach oben und unten ohne Druck in die Partie gehen. Im Hinspiel war die HSG Baar II 33:28 erfolgreich.