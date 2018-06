TV Aixheim will zwei Punkte aus Meßstetten mitnehmen

In der Handball-Bezirksliga Männer geht der Aufsteiger VfH Schwenningen nur als Außenseiter in sein Heimspiel gegen die HSG Rottweil. Einen Auswärtserfolg kann man auch vom TV Aixheim bei der HSG Hossingen-Meßstetten erwarten. Dagegen gehen die Schömberger mit leichten Vorteilen in ihr Heimspiel gegen die Reserve der HSG Albstadt.

Bezirksliga Männer

HSG Hossingen-Meßstetten – TV Aixheim (Samstag, 17.30 Uhr; Heuberghalle in Meßstetten). Der Auftakt ist der HSG Hossingen-Meßstetten missglückt und vor eigenem Publikum möchte man die ersten Punkte einfahren. Mit einem hohen Heimsieg deuteten die Aixheimer gleich an, dass sie in dieser Saison vorne mitspielen wollen. Trotz des Heimvorteils steht die HSG somit vor einer sehr schweren Aufgabe.

VfH Schwenningen – HSG Rottweil (Sonntag, 16.15 Uhr; Deutenberghalle 2). Gleich im ersten Spiel steht Aufsteiger VfH Schwenningen vor einer schweren Aufgabe. Mit der Euphorie des Aufstieges und den Zuschauern im Rücken wollen die Schwenninger diese Aufgabe aber meistern. Der Gast aus Rottweil gehörte aber in den vergangenen Jahren zu den Spitzenmannschaften in der Bezirksliga und will auch dieses Jahr um die Meisterschaft mitspielen.

TG Schömberg – HSG Albstadt II (Sonntag, 17 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Für die Schömberger, die die vergangene Saison im vorderen Mittelfeld abschlossen, ist dies das erste Saisonspiel. Vor eigenem Publikum hat man sich dafür einiges vorgenommen, darf sich aber keine Schwäche erlauben. Die Gäste aus Albstadt starteten nämlich mit einem Sieg und haben somit das nötige Selbstvertrauen getankt.

Bezirksklasse Männer

Auf Grund der deutlichen Erfolge am ersten Spieltag reisen die Reservemannschaften des TV Aixheim und der HSG Baar als Favoriten nach Hechingen beziehungsweise zur zweiten Mannschaft der TG Schömberg. Offen ist die Partie zwischen Winterlingen-Bitz und Spaichingen.

TV Hechingen – TV Aixheim II (Samstag, 19.30 Uhr; Kreissporthalle in Hechingen). Die Hechinger kassierten zum Saisonauftakt eine recht deutliche Auswärtsniederlage und wollen es in eigener Halle besser machen. Dies dürfte aber ein schwieriges Unterfangen werden. Nach dem sicheren Heimsieg reisen die Gäste aus Aixheim mit breiter Brust an.

TG Schömberg II – HSG Baar II (Sonntag, 15.15 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Das erste Spiel ging bei den Schömbergern daneben und nun wollen sie sich vor eigenem Publikum rehabilitieren. Mit einem überlegenen Heimsieg deuteten die Gäste jedoch an, dass sie bei der Vergabe der Meisterschaft ein Wörtchen mitreden wollen. Die Reserve der HSG Baar scheiterte in der letzten Runde nur knapp am Aufstieg in die Bezirksliga und geht als Favorit in diese Begegnung.

HWB Winterlingen-Bitz – TV Spaichingen (Sonntag, 17 Uhr; Sporthalle in Bitz). Bezirksliga-Absteiger Winterlingen-Bitz greift in der Bezirksklasse als letzte Mannschaft in den Kampf um die Punkte ein. Dabei steht der HWB gleich vor einer schweren Aufgabe. Die Gäste aus Spaichingen verbuchten einen deutlichen Auswärtssieg und reisen mit großem Selbstvertrauen an.

Kreisliga A Männer

HWB Winterlingen-Bitz II – TV Spaichingen II (Sonntag, 15.25 Uhr; Sporthalle in Bitz). Mit den Gästen aus Spaichingen reist der letztjährige Meister an. Die Primstädter wollen auch dieses Jahr ganz vorne mitspielen. Der HWB gilt trotz des Heimvorteils als Außenseiter.

Kreisliga B Männer

HSG Rietheim-Weilheim III – TG Schwenningen II (Samstag, 17.30 Uhr; Kreissporthalle in Tuttlingen). Diese beiden Mannschaften waren in der vergangenen Runde Tabellennachbarn im hinteren Mittelfeld. Somit kann man einen offenen Schlagabtausch erwarten.

Jungsenioren Ü32

HSG Albstadt – TV Spaichingen (Samstag, 17 Uhr; Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen). Die Spaichinger konnten in der vergangenen Saison die Meisterschaft für sich verbuchen. Sie sind auch in dieser Runde der Favorit auf den Titel. (fro)