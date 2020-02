TV Aixheim will in die Pokal-Endrunde

Am Dienstag wird im Handballbezirk Neckar-Zollern dreimal gespielt. Neben dem Bezirksliga-Duell HSG Rottweil II gegen TG Schwenningen stehen noch zwei Viertelfinalspiele des Bezirks-pokals bei den Männern auf dem Programm.

Bezirksliga Männer

HSG Rottweil II – TG Schwenningen (Dienstag, 20.30 Uhr; Doppelsporthalle 1). Als Drittletzter können sich die Rottweiler noch keinesfalls in Sicherheit wiegen. Mit dem Heimvorteil im Rücken wollen sie sich daher weiter Luft nach hinten verschaffen. Doch die Schwenninger haben nur zwei Punkte mehr auf dem Konto und haben somit ebenfalls nichts zu verschenken. Nach der Punkteteilung im Hinspiel ist erneut mit einem offenen Schlagabtausch zu rechnen.

Bezirkspokal Männer, 3. Runde

Es werden die letzten beiden Teilnehmer für das Final Four ermittelt. Dabei geht Landesligist Aixheim mit Vorteilen in sein Heimspiel gegen den VfH Schwenningen und auch von Schömberg kann man einen Heimsieg gegen die HSG Neckartal erwarten.

TV Aixheim – VfH Schwenningen (Dienstag, 20.30 Uhr; Sporthalle in Aldingen). Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Daher sollte der Landesligist Aixheim, trotz des Heimvorteils, den noch ungeschlagenen Tabellenführer der Bezirksklasse keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Die zwei Klassen tiefer spielenden Gäste werden sich so teuer wie möglich verkaufen und bestimmt nicht verstecken.

TG Schömberg – HSG Neckartal (Dienstag, 20.30 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Tabellenführer Schömberg befindet sich zur Zeit in einer guten Form und geht daher mit großem Selbstvertrauen in dieses Pokalspiel. Im Punktspiel musste sich der Tabellenvorletzte HSG Neckartal nur knapp geschlagen geben und daher rechnen sich die Gäste auch Außenseiter-Chancen aus.