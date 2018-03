TV Aixheim und HSG Rottweil geben sich keine Blöße

In der Handball-Bezirksliga Männer sind die Spitzenmannschaften TV Aixheim und HSG Rottweil gegen die Reserve der HSG Albstadt beziehungsweise die TG Schwenningen ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Nach der deutlichen Niederlage bei der TG Schömberg ist der Tabellendritte Streichen wohl aus dem Rennen um den Titel ausgeschieden. Durch den Sieg beim Letzten VfH Schwenningen dürfte Hossingen-Meßstetten fast gerettet sein. Der Vorletzte Fridingen/Mühlheim II schöft nach dem Punktgewinn gegen Ostdorf/Geislingen noch einmal Hoffnung im Abstiegskampf, denn die davor liegende HSG Neckartal musste eine Heimniederlage gegen Dunningen hinnehmen.

TG Schömberg – TV Streichen 30:24 (10:14). In dieser kampfbetonten Begegnung sahen die Zuschauer zwei grundverschiedene Hälften. Die Anfangsphase wurde klar vom TV Streichen beherrscht, der nach 13 Minuten 9:0 führte. Dann fingen sich die Schömberger. Die Abwehr stand nun besser und so kamen sie bis zur Pause auf vier Treffer heran. Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber immer näher heran und in der 48. Minute fiel der 21:21-Ausgleich. Bei den Gästen lief nun nicht mehr viel zusammen und so kam die TG in der Schlussphase noch zu einem deutlichen Erfolg. Beste Torschützen: Schömberg: Tobias Kirschbaum 9/6, Dominik Ott 6, Nils Mayer 6.

HSG Fridingen/Mühlheim II – HK Ostdorf/Geislingen 27:27 (12:14). Die Zuschauer sahen ein spannendes Spiel mit oft wechselnder Führung. In der zweiten Hälfte kam die HSG nach einem 14:17-Rückstand über das 18:18 zu einer 22:19-Führung. Doch beim 22:22 hatte der Gast wieder ausgeglichen. Drei Minuten vor Schluss lag der Gastgeber mit zwei Toren (25:27) hinten und holte sich eine Zwei-Minuten Strafe. Da wurde der Kampfgeist noch einmal geweckt und mit dem Schlusspfiff schafften die Donautäler noch den Ausgleich zum 27:27-Endstand. Beste Torschützen: HSG: Noah Wäschle 10/4; HK: Patrick Schuler 6.

HSG Albstadt II – TV Aixheim 31:34 (15:18). Die HSG Albstadt startet gut in die Partie und hielt 20 Minuten lang gut mit. Kurz vor der Halbzeit leistete sich die HSG einige unnötige Ballverluste und der TV Aixheim bestrafte diese mit einfachen Toren. Die Gastgeber kämpften sich in der zweiten Hälfte wieder zurück, konnten dem Spiel aber keine Wende mehr geben. Bester Mann auf dem Platz war der Albstädter Torhüter Michael Rossol, der 20 Würfe der Aixheimer hervorragend abwehrte. Beste Torschützen: HSG: Felix Pagallies 7; TVA: Andreas Faitsch 6/5, Pascal Efinger 6, Florian Efinger 6.

HSG Rottweil – TG Schwenningen 40:28 (17:14). Bei wechselnder Führung taten sich die Rottweiler in der Anfangsphase schwer. Nach dem 9:8 in der 20. Minute fanden die Gastgeber aber besser ins Spiel und setzten sich bis zur Halbzeit mit drei Toren ab. Nach dem Wechsel stand die Abwehr der Gastgeber wesentlich besser und auch im Angriff wurden die Chancen konsequenter genutzt. So baute die HSG ihren Vorsprung kontinuierlich aus und beim 29:19 in der 45. Minute war die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: HSG: Tim Singer 7/4, Florian Wycisk 5, Fabian Bertsche 5; TGS: Richard Kellerer 7/4, Tobas Czech 5.

VfH Schwenningen – HSG Hossingen-Meßstetten 37:43 (14:22). Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte sich die HSG bis zur zehnten Minute auf 8:5 ab. Bis zur Halbzeit zog Hossingen-Meßstetten dann sogar auf 14:22 davon. Nach der Pause kam der VfH Schwenningen etwas besser ins Spiel und machte weniger Fehler. Dennoch kamen die Gastgeber nie näher als bis auf sechs Tore heran. Beste Torschützen: VfH: Benjamin Früh 9/1, Fabian Auer 9, Manuel Auer 6/2; HSG: Stefan Reitspieß 15/5, Dennis Sontheim 7.

HSG Neckartal – TSV Dunningen 24:32 (8:18). In einem kampfbetonten Spiel gab es viele Zeitstrafen auf beiden Seiten. Dabei war die HSG Neckartal in der ersten Hälfte total von der Rolle und so legten die Dunninger bis zur Pause den Grundstein zum Erfolg. Nach dem Wechsel konnten die Gastgeber die Partie offen gestalten und den Rückstand leicht verkürzen. Beste Torschützen: HSG: Robin Heinzmann 7/3, Sebastian Haaga 6; TSV: Timo Häsler 13/3.