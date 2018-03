TV Aixheim stürzt HSG Rottweil

Im Spitzenspiel der Handball-Bezirksliga der Männer hat die HSG Rottweil beim TV Aixheim die erste Niederlage hinnehmen müssen. Dadurch übernahm der TVA vorerst die Führung. Im Duell der Kellerkinder kam der Vorletzte HSG Fridingen/Mühlheim II zu einem Heimsieg gegen die HSG Neckartal und schöpft nun wieder Hoffnung im Abstiegskampf.

TV Aixheim – HSG Rottweil 30:16 (12:8). Die Gastgeber waren von Beginn an wacher und williger. Die Abwehr bildete mit Torhüter Frank Plaumann ein starkes Kollektiv. Rottweil war in diesem kampfbetonten Spiel, das von vielen Zeitstrafen geprägt war, sehr nervös. Doch Aixheim nutzte dies in der ersten Halbzeit zu wenig aus. Nach dem Wechsel gelang Rottweil in den ersten 14 Minuten nur ein Tor. Mit einem 6:0-Lauf zum 21:9 sorgten die Gastgeber für die Vorentscheidung. Die Gäste fanden nie ins Spiel und hatten sich früh aufgegeben. Beste Torschützen: Aixheim: Michael Klaritsch 10/2, Andreas Faitsch 6/4, Rottweil: ausgeglichen.

HSG Albstadt II – HK Ostdorf/Geislingen 32:26 (14:12). Die HSG hielt den Vorsprung aus der Anfangsphase bis zur Halbzeit. Ostdorf/Geislingen kam dann besser auf und glich beim 20:20 (44.) aus. Die guten Torhüter der HSG hielten ihr Team im Spiel. Albstadt erspielte sich wieder einen Vorsprung. Beste Torschützen: HSG: Jonas Menger 9/1, HK: Andreas Haug 5/2, Lucas Herre 5.

TV Streichen – VfH Schwenningen 46:17 (21:11). Gute Torhüterleistungen und eine sichere Abwehr waren der Garant für den Erfolg. Bis zum 7:6 (12.) konnten die Gäste noch mithalten. Dann kam Streichen immer wieder zu einfachen Torerfolgen. Mit schnellen Gegenstößen wurde der chancenlose VfH überrannt. Beste Torschützen: TVS: Fabian Holzmann 15, Simon Flügel 12/4; VfH: Benjamin Früh 8/4.

HSG Hossingen-Meßstetten – TG Schömberg 21:22 (12:9). Es standen sich zwei gleichwertige Mannschaften gegenüber. Mit Beginn der zweiten Halbzeit glich Schömberg innerhalb von fünf Minuten die Führung der HSG aus. Bis zur 55. Minute konnte sich keine Mannschaft mit mehr als einem Tor absetzen. Schömberg fuhr einen etwas glücklichen Sieg ein. Beste Torschützen: HSG: Stefan Reitspieß 8/2; TGS: Christian Kühn 5/2.

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Neckartal 33:23. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber die Partie in der zweiten Halbzeit und setzten sich am Ende sicher durch. Weitere Angaben konnten nicht gemacht werden, da das Spiel nicht hochgeladen werden konnte.